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面試官突問「魔王題」！他神回慘淘汰　眾驚：200％火坑

▲網友透露自己去科技業面試時被問到「魔王題」很難回答，釣出許多過來人分享經驗，更有人直呼「快逃啊！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲網友透露自己去科技業面試時被問到「魔王題」很難回答，釣出許多過來人分享經驗，更有人直呼「快逃啊！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-26 11:10:17

面試是找工作必經的過程，大多求職者會在面試時努力讓面試官留下好印象，不過有時臨場被問到一些出乎意料、難以回答的問題，總也讓求職者傷透腦筋。就有位網友透露自己去科技業面試時，被問到一題「魔王題」瞬間遭到打槍，不禁請教大家究竟該如何回應？貼文曝光引發熱議，釣出過來人出面解分享經驗，更有人直呼「快逃啊！」

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原PO在PTT發文表示，日前去參加某科技公司的視訊面試，過程中被面試官問到一題，「假如你的工作很多，公司又沒辦法給你資源時，你該怎麼辦？」原PO回答依照輕重緩急來處理，但卻被當場質疑說「這樣根本沒回答」，讓原PO自責回答的很爛，「面試瞬間GG」。最後不禁請教大家，「假如你們是科技業主管，你們會想聽到怎樣的回答？」

▲台積電面試很多次才錄取？過來人分享自身經驗。（圖／翻攝pexels）
▲面試被問到「魔王題」，讓網友苦惱不知該怎麼回答。（圖／翻攝pexels）
多數網友卻紛紛指出，「會問這種問題的公司，就不要待。我會反問你應徵廚師，客人很多但沒足夠食材，你覺得廚師該怎辦」、「通常不是假如，是進來後肯定會遇到才這樣說」、「在測試你會不會說出自願加班的答案」、「叭叭，奴性測試不合格，這種八成就是實際情況」、「恭喜你沒上，因為這缺200%是火坑」、「這種主管問這種問題，沒上是好事」、「只是委婉的問你會不會自願加班而已，垃圾公司」、「白話文就是加班沒加班費你來不來」。

不過也有網友認為，「正確的答案是自己會去找資源，一定會解決所有的問題」、「你只有兩條路，一錄取然後加班，二下一家」、「我覺得你回答的很好啊，個人認知資源短缺是主管的責任，不應該要下屬解決」。（編輯：倪浩軒）

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