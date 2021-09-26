為何1人吃燒烤要多付錢？原因曝光　店員認證：很客氣了

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▲網友分享自己去吃燒烤店時，因為是一個人，被多收一百元。（示意圖／翻攝自unsplash）

朋友做燒烤的，聊過這題，因為燒烤店很多4人座跟6人座，一個人來吃真的太不符合成本效益，每來一個人的就會損失3到5人的營業額，所以收一百已經很客氣了...