為何1人吃燒烤要多付錢？原因曝光 店員認證：很客氣了
台灣吃到飽文化興盛，除了有buffet這類自助餐外，還有如火鍋、燒烤等等餐廳，經常要聚會就會約三五好友一起去吃，但你聽過一個人吃這種吃到飽的餐廳，其實是要額外收費的嗎？近日，就有網友分享自己去吃燒烤時，卻被收了「單身税」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 11:09:10
原PO在「我愛吃到飽」臉書社團貼文指出「單身狗一個人去吃火烤兩吃吃到飽，結果被徵收單身税，一個人吃要多收100元，也因為如此，感受整體CP值瞬間往下降，真的去一次就不會再去了，單身狗真的蠻悲哀的」。
貼文一出，網友紛紛回應「店家到底憑什麼收單身税啊」、「歧視一個人的店家真的不會去吃」、「那就拒絕往來了，一個人都要多收錢真的不懂」、「囧....一個人去吃還要多收錢什麼鬼啊」、「看到單身稅，一律不去」、「之前也一個人去吃，然後吃完店員才說有單身税，真的傻眼」、「一般一個人去，都要加收100，幾乎每家店都一樣」。
不過，也有不少網友認為「每家店都討厭單身一人去佔桌，這很正常、「朋友做燒烤的，聊過這題，因為燒烤店很多4人座跟6人座，一個人來吃真的太不符合成本效益，每來一個人的就會損失3到5人的營業額，所以收一百已經很客氣了...」、「其實收一百真的不過分吧....你一人坐四人多桌的話，他們是少三人營業額，才收你一百元而已」、「很正常啊你多佔了一個位子，他少賺遠超過100，至少有事先告知，開店誰不想賺錢，不收的才是佛心店家吧」。（編輯：張嘉哲）