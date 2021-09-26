買啤酒沒開過「裡面全空」！內行震驚：賺死了 原因曝光

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貼文一出，網友紛紛回應「機率真的超級低，單純機器出錯而已」、「我在酒吧工作11年才遇過一次，機率真的很低」、「機器裝酒水的時候漏掉就封起來了，看你瓶身有凹陷，就是因為沒酒的關係」；而也有不少人則喊「你賺到了！快拿去國外網站賣」、「之前國外有人買到只有一滴可樂的...賣了61萬」、「拿去國外網站賣看看，應該會賺爆」、「幫你看了，空瓶有人在收藏，一罐一千」、「好可惜不是可樂，不然可以賺好幾十萬」。
而網友所提到的可樂事件，即是在國外一位母親購買一罐可口可樂，卻發現裡面只有幾滴而已，讓他氣得將裡面液體全部倒光，並拍下影片，但卻被眼尖網友發現，這種易開罐的瑕疵品，如果放上拍賣網站出售，價值竟然高達19999美金（約台幣61萬元）。
根據《太陽報》先前報導，由於易開罐的失誤率實在太低，因此在國外網站ebay上就有一罐僅14克重的「未開封」可樂在出售，雖然重量遠遠輕於正常可樂要有的408克，這樣特別的瑕疵卻造成收藏家一陣競拍，最後以19999美元成交，也有賣家以2000美元（約台幣6.1萬）的價格在上頭賣出一罐幾乎沒有任何一滴可樂的空瓶。雖然不曉得原PO的啤酒罐是否有價值，但在有前車之鑑下，也許能試試看，能獲得一筆意外之財。（編輯：張嘉哲）