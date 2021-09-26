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買啤酒沒開過「裡面全空」！內行震驚：賺死了 原因曝光

▲愛喝啤酒的人經常都會到超商或者超市買瓶裝啤酒，因大量相對較便宜，喝完的空罐也好處理。（示意圖／pixabay）
▲愛喝啤酒的人經常都會到超商或者超市買瓶裝啤酒，因大量相對較便宜，喝完的空罐也好處理。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-26 14:55:45｜2021-09-26 14:55:54

愛喝啤酒的人經常都會到超商或者超市買瓶裝啤酒，因大量相對較便宜，喝完的空罐也好處理，不過你是否曾經買過裡面是空包彈的啤酒呢？近日，就有網友分享自己的媽媽買到啤酒空罐，經過測試後，確定裡面真的是空氣，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆料公社二館」貼文指出「老媽真的可以去買樂透了！要冰啤酒的時候，居然發現裡面有一罐是空氣罐，易開罐沒開過，瓶身也沒有裂開」原PO原本也不敢相信自己會遇到這種事，於是用橡皮筋套住易開罐的拉環，往上拉之後，確定自己真的買到空瓶，讓他相當無奈。

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▲網友分享自己買回來的啤酒是瑕疵品，沒開過裡面卻沒有啤酒。（圖／爆料公社二館）
貼文一出，網友紛紛回應「機率真的超級低，單純機器出錯而已」、「我在酒吧工作11年才遇過一次，機率真的很低」、「機器裝酒水的時候漏掉就封起來了，看你瓶身有凹陷，就是因為沒酒的關係」；而也有不少人則喊「你賺到了！快拿去國外網站賣」、「之前國外有人買到只有一滴可樂的...賣了61萬」、「拿去國外網站賣看看，應該會賺爆」、「幫你看了，空瓶有人在收藏，一罐一千」、「好可惜不是可樂，不然可以賺好幾十萬」。

而網友所提到的可樂事件，即是在國外一位母親購買一罐可口可樂，卻發現裡面只有幾滴而已，讓他氣得將裡面液體全部倒光，並拍下影片，但卻被眼尖網友發現，這種易開罐的瑕疵品，如果放上拍賣網站出售，價值竟然高達19999美金（約台幣61萬元）。

根據《太陽報》先前報導，由於易開罐的失誤率實在太低，因此在國外網站ebay上就有一罐僅14克重的「未開封」可樂在出售，雖然重量遠遠輕於正常可樂要有的408克，這樣特別的瑕疵卻造成收藏家一陣競拍，最後以19999美元成交，也有賣家以2000美元（約台幣6.1萬）的價格在上頭賣出一罐幾乎沒有任何一滴可樂的空瓶。雖然不曉得原PO的啤酒罐是否有價值，但在有前車之鑑下，也許能試試看，能獲得一筆意外之財。（編輯：張嘉哲）

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