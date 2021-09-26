台灣最強特色是啥？外國人狂指「這項」沒對手：完全嚇到
台灣的特色有許多，例如飄香的小吃、獨特的夜市文化等等，讓不少外國人來到台灣之後，紛紛感到新奇，而近日，就有外國人分享自己覺得台灣最強的特色，結果答案曝光之後，引來不少台灣人有共鳴，直呼「這真的是蠻有特色的一件事！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 15:10:26｜2021-09-26 16:55:41
一名國外網友在抖音（Tik Tok）表示「很多人都會問說台灣為何這麼方便，因為最大的特色就是他們的超商才隔一條街就還會有一間一模一樣的，到處都有」只見貼出的影片，原先照著對面一間超商，但鏡頭轉回另一面，卻也有一間同樣的超商，一條街上有兩間同樣的超商，讓外國人深感不可思議。
貼文曝光後，不少台灣留言紛紛回應「這是真的，台灣的便利商店全世界密度最高的吧」、「重點是7-11旁邊也會開全家」、「你再往前走沒幾步，肯定有全家，選我正解」、「就是這麼的強悍哈哈」、「台灣獨有文化啦」、「我家對面就是小7跟全家，旁邊還有OK哈哈」、「被外國人認證沒對手的特色哈哈」。
也有不少曾經來過台灣的外國網友表示「這倒是真的」、「是真的！去過一次很驚艷」、「第一次去台灣時也有點驚嚇，怎麼到哪都有超商，跟美國差很多」、「泰國也有類似的景象，真的很特別的特色」、「同意你的觀點」、「我也同意此說法，在台灣居住真的方便不少」。（編輯：張嘉哲）