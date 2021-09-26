喵皇每晚叼玩具賞給鏟屎官：辛苦的一天又過啦 萌翻網友
真是好貼心的貓咪！雖然網友常常戲稱貓咪是「喵星人」、「喵皇」，但也不是所有貓咪都那麼傲嬌，就有位美國網友養了一隻貼心黑貓，每天晚上都會特別叼玩具過來給主人，已經成為一種日常儀式，讓大家全都萌翻。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 15:09:50｜2021-09-26 17:23:16
這位住在佛羅里達州的女網友萊特（Christine Wright）飼養的貓咪被取名為「蝙蝠俠（Batman）」，人如其名習慣在黑夜活動，每天晚上都會固定從自己的玩具箱中叼一個玩具拿到萊特的床邊。
萊特表示自己通常都是隔天早上才會看到床邊的玩具，了解蝙蝠俠又一次守護了她的睡眠。不過偶爾萊特熬夜到很晚的時候，蝙蝠俠還是會在差不多的時間把玩具叼過來，這時兩人就會面對面打個招呼，而每天「賞賜」玩具也已經成為蝙蝠俠的日常習慣。
萊特笑說自己會把玩具留在床邊一星期表示感謝，代表自己有好好玩過了，然後再一次把玩具們放回蝙蝠俠的玩具箱裡面，等待下次蝙蝠俠再把玩具叼出來給她。
從家中的夜視鏡頭可以看見，蝙蝠俠會在玩具箱前仔細挑選，找到滿意的之後才會叼出來，再一路跑到萊特床邊，爬樓梯的模樣也被鏡頭拍下，看起來非常逗趣。而這種大方分享自己心愛玩具的行為，也讓網友非常欣賞，直呼真的太貼心啦。（編輯：倪浩軒）