搭捷運遇「詭異2男」！路人愣：有什麼功能 真相全笑瘋
捷運是上班族、學生通勤的重要大眾運輸工具，但也由於搭車的人眾多，什麼樣的乘客都會有，而近日網友瘋傳一段在搭捷運的影片，直言見到月台間有2個詭異的人不知道在幹嘛，影片引發網友廣大迴響，而其真相曝光後，反而笑倒不少網友。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 07:18:03
原PO在臉書社團「爆廢公社」引用抖音（Tik Tok）影片指出「他們在幹嘛？」只見影片中，兩名男人拿著紅色以及藍色的紙片丟來丟去，完全看不出在做些什麼，讓不少網友紛紛回應「什麼啊...這兩人有啥功能」、「看不懂」、「什麼詭異的兩人」、「.....我看不懂」。
不過，也有網友馬上Get到「魷魚遊戲啊，但怎麼沒打巴掌？」、「魷魚遊戲好看！但這遊戲要在哪玩，想拿10萬」、「在那邊？我参加，我不相信我贏了，一巴掌打不死他！」、「我坐捷運要開始小心了，免得被找來玩這種遊戲，被打巴掌」、「超好笑，直接複製在台灣」、「看魷魚遊戲看到瘋掉了哈哈」。
原來，這兩人只是搞笑模仿最近超夯韓劇《魷魚遊戲》裡的經典片段，由孔劉飾演的特務員，在地鐵站遇到窮困潦倒的男主角（李政宰飾），提出只要兩人玩一種稱為「打畫片」的遊戲，只要男主角贏一次，就能夠獲得10萬韓元，但如果輸了，就要被重重打一巴掌，結果男主角接連被打十幾巴掌，到最後才成功獲得10萬元，劇情特殊讓人印象深刻，而隨著戲劇全球熱播，台灣也有影迷在捷運站跟著模仿，又掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）