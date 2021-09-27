搭捷運遇「詭異2男」！路人愣：有什麼功能　真相全笑瘋

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▲有乘客看到捷運月台有詭異2人，那著紅藍紙片不知道在幹嘛。（圖／抖音＠kofhagu）

在那邊？我参加，我不相信我贏了，一巴掌打不死他！」、「我坐捷運要開始小心了，免得被找來玩這種遊戲，被打巴掌」、「超好笑，直接複製在台灣」、「看魷魚遊戲看到瘋掉了哈哈」。

原來，這兩人只是搞笑模仿最近超夯韓劇《魷魚遊戲》裡的經典片段，由孔劉飾演的特務員，在地鐵站遇到窮困潦倒的男主角（李政宰飾），提出只要兩人玩一種稱為「打畫片」的遊戲，只要男主角贏一次，就能夠獲得10萬韓元，但如果輸了，就要被重重打一巴掌，結果男主角接連被打十幾巴掌，到最後才成功獲得10萬元，劇情特殊讓人印象深刻，而隨著戲劇全球熱播，台灣也有影迷在捷運站跟著模仿，又掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）