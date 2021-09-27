早餐店狂擠5員工！他嚇壞：到底賺啥 知情人曝「內幕」
台灣早餐店林立，除了傳統的早餐店販售吐司、蛋餅、漢堡，還有豆漿店販賣燒餅油條、各式酥餅和甜鹹豆漿等。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，他發現台北很多早餐店，一次都請到5、6個員工，不禁納悶這樣究竟能賺什麼？貼文曝光引發熱議，釣出知情人出面解惑。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 11:37:22
原PO表示「一般來說，早餐店應該兩個人就夠了吧？一個人顧煎台、一個人結帳兼裝飲料、做三明治」，但是最近發現，現在台北很多早餐店，都一次請到5、6名員工，他困惑地說「請這麼多人，根本賺不回本吧？」不禁好奇詢問廣大鄉民「一間早餐店請到5個人是在瞎忙嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「人家賺太多不想這麼累不行嗎」、「桌子不用收？餐具都不用洗？」「我曾經看過永和某豆漿店請到13個人」、「早餐店超級賺，只是累到爆」、「大家上班上課都在趕時間壓線，出餐一慢客人馬上跑光光」。
對此，有知情人指出，沒有人會做賠錢生意，若員工數真的需要這麼多，表示該店生意很不錯，「生意好就是要請那麼多」、「我們這邊7個，一般小早餐店而已」、「沒有人會做賠錢生意」、「請得起表示有賺啊！」「員工人數越多表示生意越好啊」。（編輯：賴詠璿）