影／中國大爺大媽砸鎖強入足球場 不顧比賽只為跳廣場舞
平時在公園一隅，或廣場空地等公共場所，可以看見為保身心健康，跳著「廣場舞」練身體的可愛長輩們，原是一件很正向的行為，但近日這個影片卻顛覆了這樣的形象。20日中國湖南省株洲市，30幾名長輩為了跳廣場舞，砸鎖強行進入正在舉辦比賽的足球場，被網友們炎上砲轟：「倚老賣老的惡勢力」！
影像中心/綜合報導
2021-09-28 20:00:00
影片中可以看見一名男子試圖用鐵鎚砸鎖，一旁居民大媽們一片叫好，場面讓人直呼誇張，而這樣的過程，也被一旁的足球周姓教練拍下。根據中國媒體報導，目擊者周姓教練表示，事前有與當地居委會申請場地使用，但由於該球場原先是當地居民的娛樂場所之一，居委會曾與居民協商：「晚上八點後再進球場跳舞」，但雙方協商未達成共識慘遭居民拒絕，而他們也透露：「這不是居民第一次砸鎖，強行進入球場的事件」。
為學童們的安全考量，舉行中的足球比賽被迫中止，影片被 PO 上網後，「廣場舞大爺大媽」遭網友炎上，痛批是「倚老賣老」、「簡直惡勢力」。事後砸鎖的男子坦承自己錯誤，而當地居委會也已協調有關部門，計畫新建一個明亮的場地，提供居民們跳舞。（影音編輯：謝美伶）