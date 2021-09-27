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工程師喊「買台北房才結婚」！29歲女友想哭：怕生不出來

▲原PO今年29歲，想結婚生子，但工程師男友卻說要在台北市買房後才結婚，讓她不知該怎麼辦。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲原PO今年29歲，想結婚生子，但工程師男友卻說要在台北市買房後才結婚，讓她不知該怎麼辦。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-27 22:33:42

現代人生活壓力大，尤其物價、房價都高，讓想結婚生子的人更加卻步。對此，就有一名女網友發文，表示自己今年29歲，正逢適婚年齡，和工程師男友交往一年多，倆人感情穩定，唯獨在「買房」的理念上不合，讓她不知該如何是好，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在PTT以「想先有房子再談論結婚」為題發文，表示自己和男友都29歲，倆人都是彼此的初戀，在一起一年多，雖然是遠距離但很珍惜彼此，感情穩定自然，雖然偶有小摩擦，但重視溝通，沒有吵過架。

原PO說，平常和男友就會聊到買房、育兒和結婚等理念，但從沒明確地說是要和對方度過下半輩子，「男友和我一樣想要有小孩，他想在台北市買房，但我覺得要在台北市買房太難，房價實在太高，可是他不只一次在我面前透露，在還沒買房子以前不會談論結婚」，倆人意見出現分歧。

▲原PO今年29歲，想結婚生子，但工程師男友卻說要在台北市買房後才結婚，讓她不知該怎麼辦。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲原PO今年29歲，想結婚生子，但工程師男友卻說要在台北市買房後才結婚，讓她不知該怎麼辦。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
再加上原PO覺得自己的年齡離高齡產婦愈來愈近，怕等到買房想結婚時，也許自己就生不出來了，「想著想著就感到無力想哭」，她也透露自己以前是在高工時的產業上班，過去幾年都把時間奉獻給工作，現在遇到想好好珍惜的對象，工作也不用加班，卻恨自己不夠年輕，結婚、生小孩的時效性一年一年在拉警報。

貼文一出，網友紛紛給出建議，「你可以主動確認他對結婚的意見，然後設停損」、「妳內心可能要設個底線，畢竟女生的生育年齡是很現實的」、「29了，談這個很正常吧，都交往一年了，怎感覺你們很不熟？但也請做好心理準備，對方如果真的沒有結婚打算，分手或之後的規劃，不要講一講還是繼續交往，之後生不出來就真的是你自己後悔了」。（編輯：郭佩蓉）

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