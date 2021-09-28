月子中心1月30萬算貴？他曝「恐怖經歷」狂勸：真的有差

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，隨即引發熱烈討論，過來人紛紛回應「雖然貴，但對新手爸媽真的是緩衝」、「我問男方，有住過的都說讚，那個月有人幫妳照顧最不穩的老婆跟小孩，是你有小孩後的最後快樂時光」、「月中連男生都可以睡爽爽」、「那個月超爽的，有人顧小孩，老婆也可以好好休息，我直接帶PS4，每天像度假」、「月子中心＝24小時有醫護在幫你顧小孩」、「一輩子頂多住一次或兩次，疼太太不行嗎」、「真的很貴，但要你新手爸媽自己顧小孩絕對會後悔」。
對此，更有一位丈夫回應貼文，提到「太太生第一胎時沒有去月子中心，是我媽媽來我們家幫忙坐月子，現在想起來真的是悲劇」，因為照顧新生兒還是很需要經驗和教導，不巧遇到孩子生病發燒，太太產後身體傷痛，還得半夜輪流起來餵奶、換尿布。生二寶就有去月子中心，雖然不是30萬的高級套裝，但是有月嫂幫忙指導，還有人照顧小孩，讓專業的人來真的好很多。
該丈夫也強調「懷孕生產是一件原始又粗暴的事，千萬不要以為現在醫學進步，什麼無痛分娩，什麼催產針」，親眼目睹的生產過程讓他相當難忘，並稱「這些過程都是女人在賭命，我們男人說真的幫不上什麼忙」，認為月子中心真的是不可缺少的一部分。（編輯：賴詠璿）