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主計總處：工業生產成長13.7%　餐飲業慘跌25.7%

▲主計總處公布統計數字，受疫情影響，餐飲業營業額較去年同期大減25.7%。（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）
▲主計總處公布統計數字，受疫情影響，餐飲業營業額較去年同期大減25.7%。（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

記者張志康/綜合報導

2021-09-28 11:31:16｜2021-09-28 11:37:33

主計總處公布最新的國情統計通報，今年8月國內的工業生產指數較去（109）年同期成長13.7%，其中 製造業成長14.6%。在此同時，零售業及餐飲業都受到本土新冠疫情影響，其中零售業年減4.3%、餐飲業年減25.7%。

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主計總處依經濟部調查統計結果，今年8月工業生產指數較去年同月成長13.7%，其中製造業成長14.6%。

主計總處指出，電子零組件業因國際品牌手持行動裝置新品推出前的備貨效應，加上5G、物聯網、車用晶片等需求強勁，致晶圓代工、IC封測等生產上揚，成長 14.9%。

至於機械設備業受惠於半導體、5G相關產業、自動化應用需求殷切，帶動相關生產設備持續增產，成長31.6%；基本金屬業因汽車、機械、家電、營建等下游產業需求熱絡，加以上年同月受鋼鐵大廠高爐歲修影響，比較基數偏低，成長18.1%；化學原材料業及電腦業亦分別成長17.2%及8.0%。

在批發、零售及餐飲業方面，主計總處指出，批發業營業額1兆315億元，年增17.2％，其中，機械器具批發業占比最大（43.8%），營業額年增20.6%；建材批發業增43.6%。

不過，受到本土新冠疫情影響，零售業的營業額僅有3,198億元，年減4.3%。其中百貨公司業績雖說隨8月防疫政策鬆綁，人潮逐漸回流，營收較7月回升，但仍較去年同期年減18.9%。

汽機車零售業也因進入傳統的民俗月淡季，年減4.7%。至於布疋及服飾品零售業，也受到疫情影響，導致門市來客數減少，加以去年同期有振興三倍券等方案帶動，比較基數較高，呈現年減8.7%。

零售業中，少數營業額逆勢上揚的，則是超級市場。因逢中元節採購旺季，營業額年增10.6%；其他非店面零售業受惠於節慶商機，年增13.2％。

至於各行業中，受到疫情影響最嚴重的，則莫過於餐飲業。今年8月餐飲業營業額僅548億元，年減25.7%，主因餐館內用席次降載、商務與宴會客尚未全部回流，復以去年同期有振興三倍券方案推升，比較基期較大所致。

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