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去buffet總狂拿？員工親揭「3不2要」認了：一堆人做不到

▲buffet吃到飽餐廳因主打選擇自由且美食多樣的特點，而吸引不少消費者。不過有名女員工建議顧客用餐時注意5點，而引起同行認同留言。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay ）
▲buffet吃到飽餐廳因主打選擇自由且美食多樣的特點，而吸引不少消費者。不過有名女員工建議顧客用餐時注意5點，而引起同行認同留言。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-28 14:29:29

buffet吃到飽餐廳因主打選擇自由且美食多樣的特點，而吸引不少消費者，其中許多人用餐時都會精打細算，考慮究竟怎麼吃才能回本。不過，就有一名女網友自稱在飯店buffet工作，就列出5點希望顧客用餐時能夠多加注意。貼文曝光後，也引來同業認同直呼「太中肯！」

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原PO於Dcard上發文，表示自己曾在知名五星飯店的buffet打工，「累，超累，非常累....，收拾桌面是服務生該做的，但希望大家順手的一些動作跟觀念可以知道一下，就當作讓我們累的像狗一樣的實習生輕鬆那麼一點點」，隨後她也於文中列出「3不2要」，希望民眾用餐時可以注意！

▲網友熱議大概到幾歲就不去吃餐廳吃到飽。（示意圖／取自pixabay）
▲不少民眾愛去buffet餐廳享用美食。（示意圖／取自pixabay）
第一、不要把刀叉放在裝有廚餘的盤子裡，她解釋每次收到這樣的盤子，都需徒手將餐具拿出來，「很噁也很浪費時間，放在旁邊我相信收桌就會收走。」第二、盤子裡面有剩菜的盤子不要自己疉，她指出有些服務生因在收拾時有慣用的疉法，「自己的疉法比較安全也收的比較多，所以吃完放著，勤勞的服務生就可以快速收盤，不用再把你疊的盤子再一一分開」。

第三、請不要自己將盤子放在服務生的托盤上，她強調這點十分重要，「因為就如同前面說的，服務生有自己的疉法，比較穩比較安全，如果自行將盤子放上來很危險，因為重心會不穩，東西就會倒掉」。

第四、東西拿了就要盡量吃完，原PO無奈坦言「這是最基本也是很多客人做不到的，常常看到拿了一大盤卻剩一大堆，看到這種我都會想到非洲有多少人沒東西吃，然後你這樣浪費....」。第五、吃完的空盤子可順手將同大小的疉在桌面旁邊，原PO表示「這樣服務生可以很好收的收走」。最後，她也於文末直呼「飯店業真的很累啊啊啊啊啊，希望大家多體諒可憐的服務生....」。

▲老饕分享buffet吃到飽的老闆3地雷。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名餐廳buffet的女員工，建議顧客用餐時注意5大點。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文曝光後，隨即引起不少同行認同留言，「中肯！我們店也是有Buffet，很多客人拿一堆都沒吃完，真的很浪費，而且沒吃完的碗盤真的很難疊，所以就只能走個兩三趟」、「還有如果可以，服務生在幫你們收盤子的時候可以稍微側一下讓我們收，只顧聊天結果我們要一手端著超重的托盤，一手繞過你們之間的空隙收盤，就差沒有下腰而已」、「我也在飯店buffet實習真的有夠累的」。（編輯：陳雅雲）

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