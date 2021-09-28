去buffet總狂拿？員工親揭「3不2要」認了：一堆人做不到

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一、不要把刀叉放在裝有廚餘的盤子裡，她解釋每次收到這樣的盤子，都需徒手將餐具拿出來，「很噁也很浪費時間，放在旁邊我相信收桌就會收走。」第二、盤子裡面有剩菜的盤子不要自己疉，她指出有些服務生因在收拾時有慣用的疉法，「自己的疉法比較安全也收的比較多，所以吃完放著，勤勞的服務生就可以快速收盤，不用再把你疊的盤子再一一分開」。
第三、請不要自己將盤子放在服務生的托盤上，她強調這點十分重要，「因為就如同前面說的，服務生有自己的疉法，比較穩比較安全，如果自行將盤子放上來很危險，因為重心會不穩，東西就會倒掉」。
第四、東西拿了就要盡量吃完，原PO無奈坦言「這是最基本也是很多客人做不到的，常常看到拿了一大盤卻剩一大堆，看到這種我都會想到非洲有多少人沒東西吃，然後你這樣浪費....」。第五、吃完的空盤子可順手將同大小的疉在桌面旁邊，原PO表示「這樣服務生可以很好收的收走」。最後，她也於文末直呼「飯店業真的很累啊啊啊啊啊，希望大家多體諒可憐的服務生....」。
貼文曝光後，隨即引起不少同行認同留言，「中肯！我們店也是有Buffet，很多客人拿一堆都沒吃完，真的很浪費，而且沒吃完的碗盤真的很難疊，所以就只能走個兩三趟」、「還有如果可以，服務生在幫你們收盤子的時候可以稍微側一下讓我們收，只顧聊天結果我們要一手端著超重的托盤，一手繞過你們之間的空隙收盤，就差沒有下腰而已」、「我也在飯店buffet實習真的有夠累的」。（編輯：陳雅雲）