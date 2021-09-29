為何許多人會在30歲前買車？網點出「4原因」：認真需要
買房與買車是許多人在漫長人生中，花最多錢的時刻，而在買房之前，不少人會選擇先買車。近日就有一名網友好奇在PTT女孩板發問「大家30歲前買車的原因是什麼？」對此，不少網友紛紛點出「4原因」，直呼「認真需要」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 06:48:22
原PO發文表示，自己目前20幾歲，還沒買車，有幾個考慮點：1.養車不便宜，保險+稅+油錢+租停車格，一年至少好幾萬，30歲前存款還沒到非常多，負擔比例相對大。2.新車不便宜（當然也是能買二手）。3.缺乏必要性，住的地方離公司很近，沒通勤必要，比起花大錢買車，他認為拿來投資還更有效益，不過，他也談言，開車出去玩真的比較方便，並他並好奇詢問大家「30歲前買車的原因是什麼？」
問題一出，立刻掀起熱論，大家紛紛回應「有車比較好把妹？」「有車真的很重要啊！像我身體不好，通勤走那麼多路根本累爆，何況有時候穿的鞋子別說走路，站著都有點累了」、「載妹出去玩」、「鄉下一定要有車啊！不然真的很不方便」、「不用風吹日曬雨淋，東西多也不怕載不了」、「累積開車經驗啊！跑長途就比較不會緊張」、「安全，至少鐵包肉，機車隨便被撞擦傷骨折要痛很久」、「33才買，閒錢多，載女友方便。」
而綜合網友意見，遮風擋雨、載孕婦老婆和小孩、大眾運輸不夠完善以及自駕方便，不用人擠人是最多人認為要買車的理由，「城市沒有足夠的大眾運輸吧」、「住鄉下沒車真的很不方便」、「騎機車騎到厭世，開車安全，不用風吹日曬雨淋」、「夏天吹冷氣，冬天擋寒風」、「認真回，老婆懷孕」、「準備懷孕生小孩，孕婦跟幼兒真的蠻需要汽車的」、「方便啊，想去哪就開去哪，不用等大眾運輸。」（編輯：許苡晴）