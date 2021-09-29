疫情期間無法上樓！物流士曝「怪現象」 眾秒懂：不意外
台灣本土疫情已逐漸收到控制，相關單位傳出正在研擬防疫警戒降級的相關措施，但民間仍自主性「料敵從寬」，至今仍有不少餐廳不提供內用，更有許多辦公大樓、社區公寓會謝絕外人進入。就有位物流業外送員分享物流業的現況，辦公大樓不給進，但打收貨人的電話又沒人接，讓他忍不住大喊「如何交送？」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 10:41:02
原PO在《爆怨公社》發文，透露自己是一位新手物流外送員，最近發現一個怪現象就是，疫情關係許多辦公大樓無法上樓，送貨到達後打收貨人的電話，卻幾乎都沒人接。讓原PO無奈表示，「您訂的物品如何交送？是怕詐騙嗎？既然怕又何必留電話」更在文末標註「心很累」、「頭很大」等關鍵字。
對於許多民眾已經習慣不接陌生電話，網友紛紛抖出原因，「因為太多銀行貸款推銷，所以看到陌生電話都會拒接」、「我也是看Whoscall再決定要不要接電話欸...像宅急便的就會顯示，不然一堆保險貸款電話超煩」。
另外許多同業前輩也大嘆物流業的辛苦，「物流業再待久一點，是修身養性的好行業」、「貨到的速度取決於收貨人的態度」、「你還年輕，慢慢的你就會體驗到物流士的人生百態」、「辛苦了，物流業的秘辛還在後頭。11月中你就知道了」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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