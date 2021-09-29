發票只對21張！APP突跳「2字通知」 幸運女驚：手在抖
最新一期7、8月份統一發票已於9月25日開獎，不少民眾紛紛拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是中獎的幸運兒。不過，就有女網友決定將5-8月的發票一次對完，結果APP卻突然跳出「2字」通知，讓她嚇壞直呼「我手在發抖！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 11:16:37
原PO於Dcard上發文，表示最新一期發票開獎後，她就索性將5-8月的發票一起對完，結果就讓她驚喜直呼「嚇到我手在發抖，我以為我看錯了」。隨後她也貼出截圖，只見畫面中跳出了斗大的「二獎」兩字，更通知她「您中了40,000元」。
不僅如此，通知欄更顯示原PO只存了21張發票，卻能幸運獲得高額獎金，讓她嗨翻直呼「一年多沒中過發票，每次對都沒抱著希望在對發票，這次重拾了我對發票的信心」。
貼文曝光後，引來不少網友羨慕留言，「恭喜妳～來沾沾福氣，好幾個月都沒中的我表示QQ」、「重點是你只有21張載具，什麼神機率啊」、「太爽了吧21張就中一張，我每個月都100多張最多只有200」、「我已經被這隻貓嘲諷好幾個月了」、「第一次看到有人分享中這麼多的，終於相信是真的」、「原po中一次這個數字，會是多少人一生的獎金總和啊？真不錯」。（編輯：陳雅雲）