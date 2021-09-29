小資族爽拿iPhone13「整天吃喝玩樂」！他驚：怎麼辦到的
在這個萬物皆漲，唯獨薪水不漲的時代，生活實屬不易，不過也有不少人雖然薪水不高，但卻擁有堅強消費實力，讓旁人看了直呼「怎麼辦到的？」就有網友透露，發現身邊一些年輕朋友月薪3萬多卻常常去吃高級餐廳，整天FB或IG上都是些吃喝玩樂的照片，話題一出引爆共鳴，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 11:34:42
原PO在PTT發文表示，最近看到一些年輕朋友、有男有女，整天FB或IG都在分享吃喝玩樂的照片，常常去一些高級飯店的自助餐或下午茶，但明明他們月薪也就三萬多塊，沒車沒房，讓原PO不禁納悶「月薪三萬多天天吃喝玩樂？想知道他們怎麼辦到的？」
文章發佈後引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「月光族，就這麼簡單」、「就及時行樂主義啊」、「今朝有酒今朝醉」、「吃家裡住家裡不用給孝親費就可以啦」、「當月光族很快樂」、「家住大安區，房子全自有無房貸，其實這樣就很夠生活了」、「人家及時行樂，你管的著？」、「人家會炒股票啊」、「爸媽零用錢10萬啊，很難懂嗎」。
還有網友分享更誇張案例，「我老婆有個朋友，在當免洗會計，薪水2萬9000元，整天吃喝玩樂就算了，還微整形，買Gucci、CHANEL、iPhone 13 Pro Max」，更強調對方無男友、「家裡也不是有錢人家」，讓大家嘖嘖稱奇。（編輯：倪浩軒）