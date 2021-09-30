影／分手後可跟前任當朋友嗎？街訪曝「換乘戀愛」接受度
分手之後還能跟前任繼續做朋友嗎？YouTube頻道「Koobii鬧大學」 先前走上街頭，訪問年輕人對於「換乘戀愛」的想法與接受度，年輕人對於和前任的關係，應該保持距離當陌生人？還是如往常一般當個親密摯友都有不同看法！
影像中心/綜合報導
2021-09-30 19:30:00
「換乘戀愛」一詞舉自於近期一檔高人氣的韓國綜藝實境秀《換乘戀愛》，找來曾經交往過的情侶們，重新入住同一個屋簷下，再次尋找「戀愛」的機會。「Koobii鬧大學」團隊街訪年輕人，對於分手後還能繼續做朋友嗎？年輕人們大多回應是「要看分手原因」、「是否對對方還有情感」而決定，甚至有人回應「分手完當下其實就能當朋友」。其中有位女性民眾表示，堅決絕對不會跟前任當好友，原因是怕現任會覺得「斷不乾淨」，影響進行式的戀愛，對自己、前任的現任都不是一件好事。
影片中也詢問年輕人，認為「分手多久後可以認識新對象？」，大多給出的時間間距為「1~3個月」或是半年以上，普遍認為要認識新的一個人，通常需要一段時間。但也有人認為反正都分手了，對方什麼時候交新對象，都與自己毫無瓜葛。
接下來的致命題，若今天前任與自己的好友在一起，是否能夠接受？大多人都表示不能接受，認為會非常尷尬！有些人認為會因為前任與好友在一起，好友就不會再是好朋友，但也有人認為會尊重好友決定，但絕對不會讓自己與好友、前任等三人一起共處的情況發生。影片中還有詢問到「若在與前任有共同回憶的場合遇到，對方現任也在場該怎麼辦？」，大多人都是表示「視為陌生人」是最好的方式，認為都花錢去吃東西了，就不應該因為對方而浪費錢。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權： Koobii鬧大學
完整影片：https://youtu.be/59Ia2Mq1laU