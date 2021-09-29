「臭酸餐點」害他狂吐！店家裝傻嗆一句 眾愣：也太會拗
外送平台近幾年崛起，民眾不用自己出門，即有外送員迅速送餐到家。不過，就有網友抱怨，他叫了某家麵店外送，但送來的食物卻有臭酸味，後來還害他上吐下瀉，於是私訊店家反應問題，沒想到對方竟回了一句，讓他當場傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 11:47:15
原PO日前在《爆怨公社》表示，他透過外送平台向一家麵店訂購餐點，但餐點送來後卻有臭酸味，更糟糕的是，他才吃幾口就上吐下瀉，便立刻私訊店家反應「你們的東西是放了多久？壞掉、臭酸的還拿出來賣給消費者是嗎？叫了外送點了很多，幾乎只吃幾口就丟了還拉肚子」。
怎料，店家竟直接回「說不定不是我們的問題，可能你早上喝了大冰奶」，這種不負責任的態度，讓原PO瞬間氣炸，忍不住說「吃個幾口直接丟掉，還上吐下瀉的，臭酸的東西還拿出來賣，店家的回應也是神，不要臉天下無敵…可能想紅吧」。
事後，原PO也貼出Google的評論頁面，可見過去也有顧客反應食物有酸味，食用後還出現身體不適的狀況，但店家卻反嗆「自己味覺有問題，說不定你中獎了。去做快篩吧」，火爆的語氣讓人看了十分無言。
貼文曝光後，網友也傻眼直呼，「大冰奶躺著也中槍」、「回覆簡直就是撿到核彈，可以建請衛生局去一趟」、「店家的回應真的很沒誠意」、「牽拖冰奶！還要大杯的」、「哇…這也太嗆了吧」、「不得不說，店家很嗆，大冰奶笑死我了」、「原來可以推給大冰奶」、「這樣也可以，根本甩鍋大師…傻眼」。（編輯：許智超）