麥當勞員工惡整奧客！「糖醋醬淋飲料」引關注 下場GG了
從事服務業會遇到來自四面八方的客人，而遇到「奧客」一定讓人非常頭痛。國外就有位麥當勞員工透露，他遇到一個無理的奧客，因此決定在飲料上動手腳，把原本奶油上的焦糖醬，換成糖醋醬淋上去，影片一出，竟吸引6300萬人觀看，沒想到也引起高層注意，導致他下場超慘。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 13:38:13
綜合外媒報導，國外一名麥當勞員工在《TikTok》表示，他遇到一位態度惡劣的奧客，於是決定惡整對方，在製作「McFlurry」飲料時，故意將要淋在奶油上的焦糖醬，以麥克雞塊的糖醋醬代替，最後還說「當奧客出現，但你想起自己的時薪只有8.50美元（約台幣238元）」。
影片曝光後，也吸引約6300萬人觀看、超過10萬多則留言，部份網友認為「不要招惹幫你做食物的人」、「若奧客要對員工態度不好的話，這就是他們要負起的代價」、「速食從業者也是人，也有感受」，但也有不少人說「雖然奧客很討厭，但原PO的行為也很惡劣」。
沒想到的是，此影片也引起麥當勞高層的關注，大約過了10天，原PO又發出影片指出，「女士先生們，你們成功了，你們讓我被麥當勞開除了」，ˊ這讓網友忍不住酸說，「之前還能賺8.50美元，現在0美元」、「是你讓自己被解雇的，不要邊哭邊怪我們」、「當我看到影片時，就知道你馬上會被解僱」。（編輯：許智超）