▲ 台灣保時捷推出新版保時捷認證保固 最長可涵蓋至車齡15年

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在保時捷生產的所有車輛中，至今仍有超過三分之二以上在路上奔馳著，應證了保時捷車輛的品質與使用壽命，以及人們對保時捷的熱愛。Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務的基石為「保時捷標準」，此標準代表每台車將符合其原交車狀態，交付予通過認證的保時捷技師經手處理，並堅持使用保時捷原廠零件。各保時捷中心並提供 111 項車輛檢查，通過檢查之車輛即便不具備有效保固，也適用於購買 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固。





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原版保固提供 12 個月和 24 個月兩種選項，可做為新車保固後的延長保固或是獨立保固，如今台灣保時捷推出的新版 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務，進一步提供了車主 36 個月的彈性合約方案，給予車主更多彈性。最重要的是，台灣保時捷亦全面提升了 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務的涵蓋範圍—原先 10 年的涵蓋區間，於今擴大至長達 15 年—象徵著保時捷對於車輛品質的強悍信心。自保時捷中心購買之保時捷認證中古車（Porsche Approved Pre-owned Car）亦適用於此服務。





Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務包括：





Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務適用於一般道路用之量產車款 ( 註 1) ，在確定購買保固服務前，車輛須於台灣保時捷授權的Porsche Centre執行111項全方位車況檢驗，以確保車輛狀態符合保固資格。





Porsche Approved Warranty保時捷認證保固內容包括：





涵蓋所有零組件維修，包含零件費用與工時費用 全球保固適用於任何提供此服務之市場 適用於所有授權的保時捷中心 提供12個月、24個月，或36個月的彈性方案 不需支付額外費用 無里程數之限制 保固期限最長可涵蓋至車齡第十五年 (2) 堅持使用保時捷原廠零件 直接了當提供服務 出售時可完全轉讓 包含保時捷道路救援服務

台灣保時捷售後處長 Trevor Baseggio 包勝傑。