▲ 台灣保時捷推出新版保時捷認證保固 最長可涵蓋至車齡15年

在保時捷生產的所有車輛中，至今仍有超過三分之二以上在路上奔馳著，應證了保時捷車輛的品質與使用壽命，以及人們對保時捷的熱愛。Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務的基石為「保時捷標準」，此標準代表每台車將符合其原交車狀態，交付予通過認證的保時捷技師經手處理，並堅持使用保時捷原廠零件。各保時捷中心並提供 111 項車輛檢查，通過檢查之車輛即便不具備有效保固，也適用於購買 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固。
原版保固提供 12 個月和 24 個月兩種選項，可做為新車保固後的延長保固或是獨立保固，如今台灣保時捷推出的新版 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務，進一步提供了車主 36 個月的彈性合約方案，給予車主更多彈性。最重要的是，台灣保時捷亦全面提升了 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務的涵蓋範圍—原先 10 年的涵蓋區間，於今擴大至長達 15 年—象徵著保時捷對於車輛品質的強悍信心。自保時捷中心購買之保時捷認證中古車（Porsche Approved Pre-owned Car）亦適用於此服務。
Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務包括：
Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務適用於一般道路用之量產車款(註1)，在確定購買保固服務前，車輛須於台灣保時捷授權的Porsche Centre執行111項全方位車況檢驗，以確保車輛狀態符合保固資格。
Porsche Approved Warranty保時捷認證保固內容包括：
- 涵蓋所有零組件維修，包含零件費用與工時費用
- 全球保固適用於任何提供此服務之市場
- 適用於所有授權的保時捷中心
- 提供12個月、24個月，或36個月的彈性方案
- 不需支付額外費用
- 無里程數之限制
- 保固期限最長可涵蓋至車齡第十五年(2)
- 堅持使用保時捷原廠零件
- 直接了當提供服務
- 出售時可完全轉讓
- 包含保時捷道路救援服務
(註2): 購買 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固時，車齡不得超過 14 年，及里程數不超過 20 萬公里 / 12.5 萬英里(自新車交付日起算)