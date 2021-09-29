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台灣保時捷推出新版保時捷認證保固 最長可涵蓋至車齡15年

▲ 台灣保時捷推出新版保時捷認證保固 最長可涵蓋至車齡15年
▲ 台灣保時捷推出新版保時捷認證保固 最長可涵蓋至車齡15年

2GameSome - 有車賞

2021-09-29 13:25:01

台灣保時捷於 2019 年首先推出 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務，當時便創下最長 10 年認證保固紀錄，而今，台灣保時捷再次推出新版 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務，將原先 10 年的涵蓋區間擴大至 15 年，且除了12個月和 24 個月兩種選項，並增加車主 36 個月的彈性合約方案。

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在保時捷生產的所有車輛中，至今仍有超過三分之二以上在路上奔馳著，應證了保時捷車輛的品質與使用壽命，以及人們對保時捷的熱愛。Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務的基石為「保時捷標準」，此標準代表每台車將符合其原交車狀態，交付予通過認證的保時捷技師經手處理，並堅持使用保時捷原廠零件。各保時捷中心並提供 111 項車輛檢查，通過檢查之車輛即便不具備有效保固，也適用於購買 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固。

原版保固提供 12 個月和 24 個月兩種選項，可做為新車保固後的延長保固或是獨立保固，如今台灣保時捷推出的新版 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務，進一步提供了車主 36 個月的彈性合約方案，給予車主更多彈性。最重要的是，台灣保時捷亦全面提升了 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務的涵蓋範圍—原先 10 年的涵蓋區間，於今擴大至長達 15 年—象徵著保時捷對於車輛品質的強悍信心。自保時捷中心購買之保時捷認證中古車（Porsche Approved Pre-owned Car）亦適用於此服務。

Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務包括：

Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務適用於一般道路用之量產車款(1)，在確定購買保固服務前，車輛須於台灣保時捷授權的Porsche Centre執行111項全方位車況檢驗，以確保車輛狀態符合保固資格。

Porsche Approved Warranty保時捷認證保固內容包括：

  1. 涵蓋所有零組件維修，包含零件費用與工時費用
  2. 全球保固適用於任何提供此服務之市場
  3. 適用於所有授權的保時捷中心
  4. 提供12個月、24個月，或36個月的彈性方案
  5. 不需支付額外費用
  6. 無里程數之限制
  7. 保固期限最長可涵蓋至車齡第十五年(2)
  8. 堅持使用保時捷原廠零件
  9. 直接了當提供服務
  10. 出售時可完全轉讓
  11. 包含保時捷道路救援服務
(1): 此服務不適用於非一般道路用之量產車款，以及 918 Spyder 車款

(註2): 購買 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固時，車齡不得超過 14 年，及里程數不超過 20 萬公里 / 12.5 萬英里(自新車交付日起算)

台灣保時捷售後處長 Trevor Baseggio 包勝傑。
台灣保時捷售後處長 Trevor Baseggio 包勝傑。
新版 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務除了上述內容以外，針對許多車主疑慮的部分，首先如改裝範疇，基本上如果車輛有經過外廠改裝，是不能再購買 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務，但台灣保時捷售後處長 Trevor Baseggio 包勝傑補充說道，若車主的改裝內容可以通過 111 項全方位車況檢驗，仍可以視為特別案例，可以保有購買彈性。此外，為提供車主便利性，若車主是新車保固後的延長保固，則可以免除 111 項全方位車況檢驗流程，同時視車主所購買的不同方案，提供折扣優惠（購買保固時間越長，優惠越多）。

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