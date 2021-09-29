拿了錢就跑？博物館「砸233萬」委託他創作 成品臉綠慘
現代藝術有多種方式呈現，不過丹麥就有一名藝術家的作品引起爭議，因為當地博物館支付百萬，委託他創作2幅作品，沒想到交出的成品竟是兩幅「空白畫框」，甚至還取名為《拿了錢就跑》，讓人看了相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 17:47:48
根據《衛報》報導，丹麥北部的昆斯騰現代藝術博物館（Kunsten Museum of Modern Art）委託國內知名觀念藝術家哈寧（Jens Haaning），重新製作自己的2項舊作品，並支付超過8萬4千美元（約新台幣233萬元），其中包括給哈寧的工本費3900美元（近新台幣11萬元）。
哈寧在展覽開幕前兩天，將作品寄到博物館，沒想到員工打開一看，裡面卻只有兩幅「空白畫框」，而作品名稱就叫《拿了錢就跑》（Take the Money and Run），這讓在場的人全都看傻了眼。
博物館負責人安德森（Lasse Andersson）也忍不住說，「我們不是一座有充裕資金的博物館，我們得審慎思考要如何花錢」。他指出，哈寧是一個名聲名遠播的藝術家，相信他會把錢還回來，但若沒有在明年1月16前繳回款項，自己只好採取法律途徑。
對此，哈寧在受訪時表示，「這不是竊盜，是違反合約，而違反合約就是作品的一部分」，他也提到，如果要重製那2幅作品，自己甚至還得倒貼，因此呼籲其他一樣在悲慘條件下工作的人們比照辦理，「只要受到不公平的待就應該能撈就撈，並做出反擊」。
事後，博物館還是決定展出哈寧的作品，安德森也強調，這並不是宣傳手段，「我們是一個藝術平台，但我們不創造行為藝術，我仍然和其他人一樣，對此感到困惑」。《拿了錢就跑》將在昆斯騰現代藝術博物館上周開幕的《Work It Out》展覽中展出，會一直持續到明年1月中。（編輯：許智超）