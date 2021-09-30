10月起有月老牽線！「2星座」桃花朵朵開　將遇心儀人選

感情這種事，雖然說是要坐等緣分，但有時候自己主動出擊也是很重要的。 許多人就是對愛情漫不經心，最後卻只能夠眼睜睜的看著身邊的人一個個進入婚姻殿堂中，然後自己再來焦躁不安。 到底在十二星座中，哪些人10月開始會有月老牽線呢？搜狐命理專欄《星了個星座》就點名「2星座」，他們將會桃花朵朵開，遇到心儀之人。





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▲搜狐命理專欄《星了個星座》分析，「2星座」10月開始會有月老牽線，他們將會桃花朵朵開，遇到心儀之人。（示意圖／取自pixabay ）

金牛座：讓人有安全感





金牛座個性太過於耿直，不懂得說什麼好聽話，所以每次跟異性接觸時都會很安靜，這點讓別人沒辦法更快地了解他們。 但是只要給金牛座多一點時間，他們就會逐步展現出自己的優點，比如金牛座特別腳踏實地，他們是那種能給人滿滿安全感的人。 在這個10月，金牛座就會被月老牽線， 因為他們的這種個性，會讓金牛座很快就遇到心儀的人，兩個老實的人挺快就能夠進入婚姻當中了。





處女座：遇到志同道合的人



