10月起有月老牽線！「2星座」桃花朵朵開　將遇心儀人選

感情這種事，雖然說是要坐等緣分，但有時候自己主動出擊也是很重要的。許多人就是對愛情漫不經心，最後卻只能夠眼睜睜的看著身邊的人一個個進入婚姻殿堂中，然後自己再來焦躁不安。到底在十二星座中，哪些人10月開始會有月老牽線呢？搜狐命理專欄《星了個星座》就點名「2星座」，他們將會桃花朵朵開，遇到心儀之人。
金牛座：讓人有安全感
金牛座個性太過於耿直，不懂得說什麼好聽話，所以每次跟異性接觸時都會很安靜，這點讓別人沒辦法更快地了解他們。但是只要給金牛座多一點時間，他們就會逐步展現出自己的優點，比如金牛座特別腳踏實地，他們是那種能給人滿滿安全感的人。在這個10月，金牛座就會被月老牽線，因為他們的這種個性，會讓金牛座很快就遇到心儀的人，兩個老實的人挺快就能夠進入婚姻當中了。
處女座：遇到志同道合的人
處女座很少會對別人產生異樣感覺，因為他們一直都忙碌著自己的事，不怎麼會去想兒女情長，所以年紀不小了卻還一直都單身。不過，處女座在遇到志同道合的對象時，就會變得完全不一樣了，因為這時候的處女座會覺得跟對方特別投緣，他們跟對方有太多共同話題可以聊了，處女座不希望兩個人的對話這麼快結束，而是希望彼此能夠一直接觸下去。10月開始，處女座會變得主動起來，再加上有月老牽線，他們的感情也會很快開花結果。（編輯：許苡晴）