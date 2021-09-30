LINE貼圖「1限制」女心寒！用戶全秒懂：決定都不用了
近年來隨著網路快速發展，不少民眾都會以社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡，其中LINE能傳遞貼圖表達心情的功能，而受到不少用戶喜愛。不過，就有女網友無奈抱怨LINE貼圖的「1限制」，而引起許多人認同直呼「所以我不用！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 10:41:51
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己非常喜歡一款免費貼圖，「但是此貼圖有使用期限，時間到就會被系統自動刪除」，她坦言因為太過喜愛該款貼圖，甚至還透過手機將其截圖下來，以此保留可愛的樣貌。文末她也無奈直呼「如果喜歡的貼圖有使用時間限制，實在很捨不得，也產生了問題。為什麼有些貼圖要限制使用期限呢？詢問大家，謝謝」。
貼文曝光後，隨即引來不少人有感而發，「之前有一個免費的我也想買。可惜連買都沒得買」、「我很喜歡某個送的貼圖，但快過期了買不到」、「有些免費的真的做的很棒，想買反而也沒辦法買」、「所以我不用送的期限貼圖」；但也有人安慰「受歡迎的免費貼圖之後有可能推出相似的正式版」。
據了解，用戶只要在LINE貼圖小舖「活動」中，就可下載多款免費貼圖， 此外也能透過加入官方帳號好友等方式，以此索取免費貼圖。（編輯：陳雅雲）