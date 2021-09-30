搭火車禮讓下車客！阿婆「1行為」她看傻：多怕沒位置？
台灣大眾交通工具發達，除了高鐵外，台鐵也成為不少民眾南北往返的一大選擇。而近日有女網友就在臉書社團「爆怨2公社」中指出，自己日前搭火車時，就禮讓下車乘客，等他們先都下完車，她再上車，沒想到後方阿婆突然做出「1行為」，讓她瞬間看傻，不禁直呼「大家到底多怕沒位置坐？」
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 10:59:50
原PO發文詢問大家「搭火車的時候會先禮讓車上的人先下車才上車嗎？」她表示，自己因為通勤的關係，每天都需要搭火車，昨（29）日一如往常在等車上的人先下車，結果突然有一位阿婆（看似50-60歲左右），從她側邊用力擠開她，然後再從旁邊擠上車，後面的人就跟著阿婆陸續上車了，完全不顧還有人要下車...
此舉讓原PO看後既傻眼又無言，忍不住直說「我就希望你們以後要下車的時候再被擠回車廂」、「台灣最美的風景果然是人」、「大家到底多怕沒位置坐？」
貼文一出，網友隨即議論紛紛「辛苦了！人生百態！」「我會讓人先下車」「小學老師就教過了，先讓人下車，再上車...這是基本禮貌」、「笑死，上次遇到有人擠進來，我直接把她撞出去」、「不要理會沒修養的人...」「我之前在台中火車站要下車時遇到這種人，就大聲斥責他，結果他嚇了一跳往後退，我下車看到旁邊列車長也在跟他講『先禮讓下車的人』」、「先下後上是禮節，不是規定，沒有禮節的人無法規定，是水準問題。」「捷運也很多先擠上車，非常故意不讓下車的先下，很常見啊！」（編輯：許苡晴）