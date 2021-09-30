實現財富自由！她35歲「存3千萬」爽退休 存錢秘訣曝光
能夠快速賺到足以退休的積蓄，絕對是多數人的夢想。英國就有一位女子和老公非常節儉，總是不斷努力存錢，最終在35歲時，成功存到100萬英鎊，實現財富自由的理想退休，她受訪時也大方分享自己的理財方式，強調「擁有自由和選擇才是最大的成功」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 11:38:23
綜合外媒報導，英國一名女子凱蒂（Katie Donegan）18歲時就從牛津大學輟學，接著到哥斯大黎加擔任志工，並在當地認識現在的老公艾倫，兩人的儲蓄計畫也就此展開。回到英國後，她在倫敦大學攻讀統計學，同時與家人同住節省支出，那期間甚至沒買過一件衣服，只因為自己不喜歡負債。
小倆口在2010年存到買房基金，買下一棟167650英鎊（約新台幣628萬元）的兩房公寓，但兩人之後還是拼命存錢，到了2014年底，兩人每個月已經可以存入3000英鎊（約新台幣11.2萬元），並利用積蓄投資股票。隔年他們存款已經破千萬台幣，最後也成功達成100萬英鎊（約新台幣3746萬元）的目標，在35歲實現財富自由的退休生活。
如今凱蒂透過投資一年收入高達246萬台幣，他們時常出國旅遊，還開設部落格教導大家如何投資。她也提到，能實現提早退休的原因就是「學會節流、投資」，且提早退休對她來說，是擁有財富自由及生活品質，「對很多人來說，擁有大房子和名牌象徵成功，但我認為擁有自由和選擇，才是最大的成功」。（編輯：許智超）