他第一份工作27歲被資遣！網狂回「一句」：反而是件好事
疫情重挫經濟，不少企業也受到影響，迫不得已只好資遣部分員工，讓許多人相當無奈，也很是錯愕！就有一名網友在PTT透露，自己某天下午突然接到人資電話，告知他被資遣了，讓他心情很亂，不禁懷疑自身能力，不過，對此，許多網友紛紛認為「27歲還很年輕，被資遣剛好可以重新想想自己對未來的規劃，反而是件好事。」
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 11:38:03
原PO在PTT Salary板以「27歲被資遣了怎麼辦」為題發文，「今年27歲這是我第一份工作，工作不算好也不算差，就餓不死的程度，工作大約快3年了，早上還在居家辦公，下午人資就打電話過來要資遣我了，其實人資講什麼都沒什麼在聽，很意外自己會被資遣，心情很亂，也開始懷疑自己的能力和水準，大概知道要拿非自願離職單和資遣費...」這讓他無奈直言，疫情現在這麼嚴重，下一份工作不知道怎麼辦，覺得很苦惱，因此便想來板上求助各位「下一步該怎麼辦？第一次遇到資遣...」
此文一出，立刻掀起熱論，許多網友紛紛回應「講真的，因為疫情資遣不在少數，別否定自己，要正面往上」、「拜託超羨慕的好嗎！三年有失業補助，剛好趁現在休生養習或是學新技能」、「資遣至少有錢啦！馬上再找過就好，現賺一筆」、「資遣費+失業補助+在家躲疫情，應該開心吧！工作再找就有」、「我也被資遣過好幾次，現在回頭想想還滿感謝那些資遣我的公司，現在過得比以前好太多了」、「27歲被資遣不是壞事，反而是好事一件，早點認清社會現實，加強自己吧！」「27歲被資遣不是壞事，沉澱一下可以找到更好的工作」、「才27還好啦！又不是37、47、57...疫情剛好休息一下，整理好再重新出發。」
而勞工若遭到資遣，應特別留意自身權益，根據勞基法規定，雇主資遣勞工應提前告知，繼續工作3個月以上1年未滿者，於10日前預告之；繼續工作1年以上3年未滿者，於20日前預告之；繼續工作3年以上者，於30日前預告之，也需給予遣散費及填寫「非自願離職」證明書。另外，依勞動基準法第十六條第二項規定，「勞工於接到前項預告後，為另謀工作得於工作時間請假外出。其請假時數，每星期不得超過二日之工作時間，請假期間之工資照給。」（編輯：許苡晴）
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