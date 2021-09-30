搭客運驚見「隱藏設施」！男一用被拯救 乘客愣：不早說
台灣大眾運輸交通工具發展日益完善，近年來乘客能選擇的移動方式變得十分多樣，其中就包含了火車、高鐵、客運等。不過，就有網友搭乘客運時，意外找到一項隱藏設施，而引來鄉民直喊「怎不早說！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 13:46:14｜2021-09-30 13:47:19
原PO於PTT八卦板上發文，著急詢問「超級急！搭客運想尿尿該怎麼辦？」他坦言自己已經無法忍住，「車上沒廁所（應該啦）身上沒寶特瓶，該怎麼辦？在線等！」求救文曝光後，隨即引來許多鄉民搞笑留言，「跟司機說快爆炸了」、「直接放棄人生」、「車上一定有桶子XDD」、「塑膠瓶真的很實用」。
但有內行人透露，長途客運的樓梯下方處，幾乎都有設置廁所供旅客使用，直言「怎麼可能沒有... 樓梯下面」、「國道客運除非被封起來不然怎可能沒有」、「長程客運都有廁所啦，你是多久沒搭了」、「有點常識好嗎？長距離國道客運幾乎都會有」。
事後原PO也更新結局，表示「真的有！印象中以為都在右邊」，隨後貼出照片證明擺脫危機；而留言區中也有過來人直喊「怎不早說有...之前大學同學也是這樣，跟我要寶特瓶，下車後才知道有廁所」。（編輯：陳雅雲）