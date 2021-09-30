第一次露營需要注意什麼？過來人揭「2重點」：截然不同
近年來台灣掀起一陣露營風潮，不少民眾都會趁著假日和親朋好友相約，一同悠閒露營度過閒暇時光，不僅能擺脫城市的喧囂，還能享受大自然的美好風光。就有網友好奇詢問大家，「第一次露營需要注意什麼？」問題曝光後引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 15:36:25
原PO在Mobile01討論區發文，透露自己準備要去第一次露營，由於之前從來沒有經驗，不禁有點擔心，於是請教大家「第一次露營需要注意什麼？大家都會準備哪些清單呢？」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「帳篷會搭嗎？不會的話說明書一定要帶！然後千萬別逞強一個人搭，吃的東西也別弄得太複雜，可以的話山下買些熟食上去加熱吃就好了，一回生、二回熟，別弄得太複雜沒了興致」、「記得平日去（週二到週四），避開人擠人的場面，不過要先弄清楚哪些營地是平日可以露營的，會有種截然不同的感受」、「冬天去露營雖然比較冷，但是蚊蟲少很多」、「防蚊液別忘記，山上小黑蚊很可怕」。
綜觀網友留言，「平日去」和「防蚊液」獲得最多人認同，另外也有網友歪樓建議，「記得預約附近民宿，可以當作撤退避難所」、「可以先租露營用品並看工作人員搭好，說不定看完他們辛苦搭帳，後來你也不會想露營了」。（編輯：倪浩軒）