LINE竟能這樣玩？當兵男「1招」讓女友超驚喜：更愛他了

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不過，就在男友去營區的途中，突然傳了一個他名字的好友連結要她加入，「我加入後，原本疑惑的我轉為驚喜，馬上就懂了」，原來原PO男友去申請了一個專屬於他倆的官方帳號，只要她無聊或是想找他講話的時候，就可以在這裡打字，「只要猜對關鍵字，就會有不同的回覆」。
原PO也透露，因為自己是讀商的，上課時有學過使用自動回覆訊息系統來宣傳商家，只是很意外，也沒想到男友會想到這招，「這個除了宣傳商家，還能使用在這種時候，虧他想得出來」。
而從她PO出的圖片可以看到，成為好友後，系統便傳來了提醒，像是「XXX您好，感謝您成為XXX的女友，寂寞的話要來這裡喔，會有彩蛋等著妳來發掘」，又或是打了「吃」，會得到「吃飽了？還沒的話快去吃呀，我在軍中好餓，要分享你吃什麼喔」。
也因為男友的貼心，讓原PO現在每天都在努力的猜有什麼關鍵字，「是覺得還蠻好玩的，每當猜對關鍵字時，就會有種中獎的感覺，據說他設了200多個關鍵字，我還要好好加油呢，平常不怎麼浪漫也不怎麼給驚喜的他，竟然給了我這麼大的驚喜，更愛他了」。
貼文一出，掀起熱議，「真的羨慕，好有愛而且感覺好好玩喔」、「天啊感覺好好玩，我男友也是28進去了，覺得好孤單」、「看起來好好玩喔！很羨慕妳有一個暖心的男友」、「當兵就乖乖當，搞那麼多花招，真羨慕」。（編輯：郭佩蓉）