10月「12星座」運勢吉凶曝！這位感情亮紅燈　小心第三者

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白羊寶寶的10月充斥著即使不與人爭,對方也會主動來挑釁,硬是要踩你底線的狀況發生的可能性。面對這樣的狀況,採取冷處理為宜,不妨把經營人際關係的精力放在發展自己的興趣上,反而有助運勢的好轉喔!而且把精力放在燒腦的事困擾著自己,不如到戶外活動,伸展下身體,平時未注意的周遭風光,有助淨化你體內不好的氣!戀愛運勢會遇阻礙,要注意因口角引起的關係生變;單身白羊寶寶想發展戀情的話,不妨多注意下身邊的單身朋友,可能是未發覺的寶藏戀人候補。財運方面雖走上升運勢,不過是不易感動的程度,聚沙成塔囉!
金牛座
由久未見面的親友帶來的急上升好運即將眷顧金牛寶寶的10月運勢。與親友的對談,能找出一番帶動事業的契機,如果真得有覺得很不錯的商機,不妨與朋友一同攜手打拼看看。戀愛對近期的單身金牛寶寶來說,有點可有可無,是因為其他的事佔據了你的心思,導致沒有戀愛的念頭,而有伴的雖然與另一半關係穩定,也不要過於放牛吃草喔!財運雖可享受事業成功帶來的碩果,但是過於吸引人的利多,畢竟風險相對也會比較高,還是要注意操作,!
雙子座
近期如果打算跨入新的領域或是將接觸新的事物時,可能因自恃過高而出師不利,碰得一頭灰。能放下身段去請教相關領域的前輩或是有經驗的人,就能避免自己碰撞。轉職也一樣要慎重考慮清楚,因為很可能遇到面試時可能感覺不錯,實際進去後發現跟預期的落差很大,感覺被騙上車。總之近期對於不熟悉的人、事、物如果心中有閃過一絲疑慮,最好就是相信直覺,收手為宜。戀愛運對單身的雙子寶寶來說,面臨著跳戰,跟心儀對象的關係還未拉近,又殺出程咬金,需要更加費心經營。財運能隨心所欲,不缺就是小確幸。
巨蟹座
撞牆期持續延續著,巨蟹寶寶近期需要不斷的心理建設來重整信心。自信滿滿衝的結果,往往迎來當頭棒喝,只要不灰心不放棄,不執著同一方法,換個思考方式,立即重整旗鼓再來,最終還是能有成功的機會。堅持能替自己在10/27前後,於工作上重獲好評,迎來轉機。戀愛運稍稍有好轉的趨勢,如果自身有心追求,就會迎來機會。有伴的巨蟹寶寶可能會覺得老夫老妻了,喪失戀愛的感覺,開始只看到對方的缺點,你們需要小別勝新婚的距離,不要老膩一起,偶爾可以與朋友出遊,給雙方點空間。荷包有點吃緊,該抑制下物欲囉!
獅子座
獅子寶寶的10月會過得很感性,能充分感受到人的溫暖。在你失意,傷心之際,總有自來的援手,助你一臂之力,讓你感到既窩心。所以不需因面子拒絕他人幫忙,不過對於過於有求而來的幫忙,為了日後不必要的麻煩,拒絕為宜囉!戀愛方面,正與另一半重新釐清關係中的獅子寶寶,還未釐清就發展新關係的話,會讓自己陷入不利的狀態。財運方面雖是走上升運勢,但是近期交際費跟生活費的開銷增大而感覺財富有點變薄。
處女座
處女座的10月只有堅持到底,不半途而廢,才能嘗到成功的果實。本月阻礙多,讓你常常想中途放棄,但是通往成功之路,少有不需披荊斬棘的康莊大道,敏捷如你,定能參透這道理的。戀愛運整體來說不差,特別是處於三角戀愛或是不倫戀的危險關係中的你來說,有機會成功上位或著是有斬斷這段糾結的關係,重新發展一段新關係。總之,只有你自己想清楚了,明亮未來才可能向你招手。
天秤座
10月的天秤寶寶處於解鎖各種問題,一波未平一波又起的局勢。困擾你多時的問題眼看就要解決的曙光乍現時,又出現了新的困擾你的問題,燒腦的10月,聽起來很累,不過好在你都能一一克服,不過因為自身的事情讓你無暇顧及周遭的人、事、物,不免與大家有點脫節,有餘力時,記得關心下,很快就又能輓回距離的,不需太擔心。戀愛運一般,想脫單,不妨考慮嘗試職場戀情,公司新人或是新調過來同事都值得認識看看,給對方好的第一印象是成功的開始。
天蠍座
天蠍寶寶的10月充滿各種喜悅之事。有周遭親友帶來的喜悅,也有寵物帶給你的驚喜,或是工作上的好評價替你帶來新的工作機緣。總之,整體運勢不錯,讓你充滿欣喜的滿足感。不過要留心下人際關係,過於拘泥小節,放大他人的缺點,即使是好意,說得過於露骨直白,對方面子掛不住,聽進去的有限,反而易心生嫌隙,所以點到為止反而效果佳。戀愛運,對於單身的天蠍寶寶來說沒有期待中的偶像劇式的浪漫邂逅,不要抗拒與相識的朋友從友情轉化為愛情的發展性,本就熟知彼此,這樣的戀愛關係反而相處起來更輕鬆。
射手座
射手寶寶的10月整體運勢表現不俗,這是人品佳帶來的正面反饋。除了在工作上發揮了果斷的決策力及行動力,對於他人的體貼言行及責任感的發揮之下,成為大家精神支柱般的存在。月初的荷包比較游刃有餘,想要的花銷可以在月初進行。戀愛運轉上升趨勢,想告白的再忍一下,月初好好佈局,月底安排浪漫的告白,有機會一舉成功。與許久未見的同窗發展出戀情的機會不大,不要將懷念跟愛情搞混,可能搞出一場烏龍,讓你想鑽地洞躲起來。
魔羯座
10月的魔羯寶寶有點杞人憂天,進到容易對現在及未來充滿迷惘的庸人自擾期。比如說,繼續現在的工作好嗎?與戀人的關係算好嗎?其實自己是不是可以做個更優秀的人之類的自問自答在腦中反覆揮之不去,其實有這些想法沒有不好,只是千萬不要變成洗腦自己接受來結束,既然有了疑問,一邊想著問題,一邊跟未來規劃結合,這樣這些憂心之事,反而會成為你自省後向上成長的燃料。戀愛運有如波浪般起伏,月初的浪漫相遇可能是月底叫人神傷的別離,想要談長久點的戀愛的話,要學著不讓自己一頭熱的栽進去。
水瓶座
10月不利水瓶寶寶的戀愛發展,單身的則是被半路殺出的第三者攔胡走了,越是期待,失望也愈大,樂觀以對。有伴侶的可能因故錯過與戀人的約定,尤其是交往已久的情侶,你或是對方都有可能出現第三者入侵的破口,稍微用點心經營為佳。工作上可能面臨新的挑戰,請教識途老馬,可以縮短撞牆期,盡快上軌道。財運雖有點下降,但有地利,人和的助力支撐著你,還是能維持不錯的水準。
雙魚座
雙魚座的10月獲續會過得有點感傷,首先是與人的關係,可能因細微小事而產生大矛盾,長年維持的友好關係可能一夕化為烏有。有時不一定要這麼堅持,能妥協的就妥協下囉!不過,並不是要你因此而委屈自己,凡事拿捏有度即可。心愛之物可能損壞或是不見,傷心難免,不過舊的不去新的不來,就放寬心囉!單身雙魚寶寶要想戀愛成功,關鍵就在於氣勢,想告白的話,就做吧!優柔寡斷的你,可是會讓對方退避三捨的。（編輯：郭佩蓉）
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