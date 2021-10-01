工地午睡只能睡地板？師傅「2物」變套房爽歪 2萬人跪了
有到工地工作過的人肯定知道，工地因為都屬於戶外居多，因此沒有冷氣可吹，多數工人在午休時間想要小歇一會，就是找塊乾淨的地板躺了就睡，相當辛苦。不過，近日就有網友分享一位工人在午休時，利用道具自製「VIP套房」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 12:23:54｜2021-10-01 12:25:33
原PO在「爆廢公社公開版」貼出照片指出「這應該算是工地VIP個人午休套房，木工師傅很懂睡」只見照片中，現場還看得出還在施工的痕跡，顯見是工人正在休息的時間，結果一名身穿黑色衣服的師父躺在一個巨大的塑膠袋內，接著用電風扇從底部吹進袋內，讓塑膠袋保持膨脹的狀態，彷彿就像在一間小房裡，涼爽又舒適。
貼文一出，馬上吸引破2萬人按讚，不少人紛紛回應「防疫睡袋成功！」、「好舒適....下次也來拿個塑膠袋」、「雖然衣服已經很髒了，但是總比睡在地板好」、「還可以防蒼蠅之類的，很專業」、「工地VIP套房誕生！」、「這個真的狂，超級舒適」。
另外，也有曾經當過工人的網友表示「有做過工地的人就知道，這樣睡真的超爽，又涼又沒雜音」、「工地還真的很多這樣睡，但電風扇沒那麼多台，要輪流」、「電風扇要輪流啦，沒那麼多台XD除非上班自己帶哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）