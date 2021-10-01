小型養豬場退場或轉飼料餵養　鄭文燦：桃園「雙倍獎勵」

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今年8月發生越南走私豬肉製品檢出非洲豬瘟陽性事件，為避免廚餘成為疫情破口，農委會宣布9月全台暫停廚餘養豬，10月1日起199頭（含）以下小型豬場禁用廚餘，包含蔗渣、果菜殘渣、畜禽屠宰下腳料、廢酒糟等也不能用；同時也啟動獎勵退場或轉型使用飼料2種方案。
鄭文燦指出，以轉型使用飼料餵養為例，農委會分不同等級補助，未達20頭補助1萬元，20至49頭補助2萬元，50至99頭補助10萬元，100至199頭補助20萬元。桃園市目前199頭以下養豬場共有170場，其中使用廚餘的有68場，若業者改用飼料，市府會提出對等補助，「農委會補助多少錢，我們就雙倍加碼補助。」
獎勵退場部份，農委會的獎勵辦法為養豬舍100平方公尺以下補助40萬元，101至500平方公尺補助50萬元，500平方公尺以上補助60萬元，除了按照面積及養殖頭數，豬舍拆除也會補助每平方公尺60元，上限補助15萬元，另外廢水處理設施最高也可補助180萬元。
鄭文燦表示，桃園市一樣同額加碼、雙倍獎勵，假設100平方公尺以上中央補助40萬元，桃園也會另外補助40萬元，鼓勵業者退場。他並強調，考量有些業者要199頭以下的小型養豬場，因為土地及建築等豬多限制，不一定能擴大規模到養殖200頭以上，因此希望透過加碼獎勵，鼓勵業者改用飼料或退場轉型。