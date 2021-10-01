超市買牛奶有陷阱？媽抖「打折套路」 眾驚：買錯好幾年
牛奶是我們日常生活中常喝到的飲品，有些人早起就會在家做早餐搭配牛奶，也因此都會到賣場、超市購買家庭號牛奶冰冰箱，不過每個人當然都希望俗又大碗，總希望能以最低價格買到最大瓶的。近日，就有網友分享自己去超市買牛奶時，看到牛奶有特價，於是就爽拿一波，沒想到回家之後一喝卻傻眼，其原因曝光後引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 17:57:53｜2021-10-01 17:58:18
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼出文章表示「我原本是要買一般鮮乳的，結果突然看到隔壁有一瓶大瓶的102元大特價，馬上拿了就去結帳，還以為賺到，結果我回家打開喝......真的有種上當的感覺，想說怎麼會是這樣的產品，讓我很錯愕，因為我買的上面寫的是牛乳....成分根本不是鮮乳，是奶粉＋濃縮牛奶，喝起來口感真的不好。」
貼文一出，網友紛紛回應「真的有很多人鮮乳跟牛乳搞不清楚.....」、「牛乳本來就比較便宜，因為它是加工品，鮮乳才是真的牛奶......你自己搞不清楚的」、「很多人就是貪小便宜心態就買了，沒看清楚，930ml的牛奶就要80~99元之間了，1800ml的牛奶怎麼可能只賣$102，掉進價格陷阱了」、「鮮乳跟牛乳....完全不同，鮮乳是真牛奶；但是牛乳是調味乳、加工品，自己搞不清楚貪小便宜在那邊說被騙」。
不過，也有不少網友表示「不講還真的不會特別注意，謝謝分享」、「＝＝買錯好幾年...難怪有時候覺得牛奶味道怪怪的，原來有幾次買到牛乳啊...」、「我跟你一樣，買過一次牛奶想說怎麼怪怪的，才發現買到牛乳不是純鮮奶」、「感謝分享，下次會仔細看成分了！」、「如果真的不確定就看成分，或者認有牛貼紙的，不要再買錯了」。（編輯：張嘉哲）