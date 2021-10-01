Toyz販毒遭羈押！晚間頻道突更新 聲明奈奈、員工不知情
曾為《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz劉偉健，9月29日傳出涉販賣二級毒品大麻，經檢察官指揮遭警方逮捕，台中地檢署也證實劉偉健涉嫌販毒，震驚實況及遊戲圈。對此，Toyz工作室夥伴「周周」今（1）日在上頻道發出聲明，強調工作室所有員工，以及女友奈奈都沒有涉入此案，希望支持他的粉絲能繼續信任。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 20:51:03
《Toyz》YouTube頻道在今日晚上更新影片，由工作室夥伴「周周」發出聲明，強調這件事情他跟Toyz的女友奈奈，還有旗下所有員工全部都沒有涉入此案，希望支持他的粉絲能繼續信任，一切將交由司法程序處理調查，等案情明朗後，再跟大家說明後續狀況。
周周聲明全文：
哈囉各位觀眾大家好，我是周周，今天要來跟大家說明Toyz毒品案的事情，然後順便要澄清一下，這件事情我跟他的女友奈奈，還有旗下所有員工全部都是不知情、也沒有參與。
事情是發生在9月28日下午3、4點，那天突然有人到我家按門鈴，我就開門發現，欸，Toyz怎麼來找我，結果發現身邊佔了很多穿便服的人，我首先以為是鄰居按門鈴，不知道發生什麼事，那些人就說Toyz涉及毒品，不知道毒品危害防制條例哪一條。
我當下就有點錯愕、也不知道該怎麼辦，他們好像也有點緊急的樣子，就交代我要幫Toyz安排律師，或是有什麼要交待的快點說一說，我接受到訊息後也不知道該怎麼辦，他們就走了，之後去聯絡他女友奈奈來討論一下該如何處理，剛好他女朋友認識律師，律師這塊就交給他處理。（編輯：許智超）