百元剪髮「隱藏真相」被抖出！內行秒懂：搞錯關鍵更丟臉
百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛，不過，也有「技術沒有比髮廊好」的聲浪湧現。近日，就有網友分享自己去百元剪髮之後，卻遭到同事冷嘲熱諷，讓他心裡很不是滋味，其原因曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 12:39:48
原PO在PTT貼文指出「我個人剪過五百元的理髮，技術真的沒什麼差，所以我都減百元的，但同事最少都是五百元起跳，有一次問同事幹嘛浪費錢剪這麼貴的，他們都說百元剪髮很丟臉，通常是很邋遢或老人不在意外表在去的，心裡覺得很受傷....百元剪髮真的很丟臉嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「帥哥百元理髮，肥宅千元造型，依舊看臉」、「帥哥去百元剪髮理光頭都還是帥，別在自視清高了」、「百元剪髮殘酷真相：看臉」、「’看臉啦，我跟金城武剪同樣的頭髮也沒用」、「去髮廊要學明星頭髮，臉長得不帥都一樣啦」、「百元洗+剪10分鐘搞定，人帥就有型」、「百元剪髮就是看臉懂嗎？搞錯關鍵的更丟臉」。
也有網友透露關鍵「一點都不會丟臉，主要還是看髮型，很多男生都剪很多或者理掉，以前去剪快一千的，覺得剪那麼短根本沒有差，還不用被推銷幾百元的洗髮精」、「百元剪髮真的只有差在女生，要剪短頭髮的男生百元很夠了....一點都不丟臉」。（編輯：張嘉哲）