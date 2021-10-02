女打開老公LINE臉綠！「全暗號」懷疑有鬼 真相尷尬了
情侶或是夫妻在相處時，即便彼此互相了解，但總還是會有自己的一些隱私是對方不知道的！近日，就有一名人妻指出，自己打開老公的LINE之後，卻發現老公在群組聊天的訊息全是「表情貼圖」，讓她懷疑有鬼，直到逼問真相之後，笑翻不少網友，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 16:16:25
原PO在「爆怨公社」貼文指出「我老公沒帶手機出門，打開他的LINE群組後，發現聊天訊息都長這樣，他是不是有隱瞞我什麼？認識我老公的看到這篇不要講出去蛤！我要看他在搞什麼鬼！」只見貼出的截圖，整串訊息當中僅有少數幾句中文，其他全部都是以表情貼圖、圖案代替，讓網友瘋狂猜測「有喝茶！後面還有母老虎（指妳）生氣」、「有喝茶跟吃烏魚子是喝茶吃魚？......好深奧」、「該不會真的是偷吃暗號吧！」
隨後原PO在老公回家後，也逼問群組的訊息到底是怎麼回事，結果讓她超傻眼，因為例如「一高一低的杯子貼圖」表示股票的漲跌；兩隻雞加上閃電表示「台積電」；老虎則是指「人妻」，至於為何這樣聊天，老公也坦言「是因為要聊股票，所以約朋友出去吃冰聊天」，得知真相的原PO無言表示「因為我覺得老公冰吃太多，才禁止他吃冰，結果他竟然為了吃冰用打暗號的方式.....到底是多無聊」。
解答一出，網友紛紛朝聖回應「重點應該是朋友也看得懂還能用貼圖回覆＝＝」、「這是所謂真『冰友』欸....」、「我真的跪了，真強」、「暗號搞到人家以為是外遇，差點就要離婚了啦」、「這朋友的默契真的好到沒話講」、「超尬...有茶又有魚，一堆暗號真的差點離婚啦！」（編輯：張嘉哲）