面試70次仍出包！求職妹犯「致命失誤」崩潰：直接被洗臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
她緊接解釋當天情況，「講話超卡像在背稿，中間真的喘不上氣還停頓說不好意思我喘一下，面試官還說沒關係你緩個30秒，但我呼吸幾口就繼續講，還是很喘，停頓了幾次，知道自己表現不佳連帶緊張，更加說得不順。」
不僅如此，她透露本身就讀設計系，但畢業後除第一份工作皆都沒有從事相關行業，所以當面試官詢問她「怎麼沒做設計了？」她本已打算回答「我覺得自己個性比較不適合一直待在電腦前面工作，所以會希望設計作為我的副業或是私下的愛好就好了」，但當下卻太過誠實回應「因為設計跟自己想的有落差，覺得它被商業化了，常常做出來的會是跟自己美感相違背的，然後美編的薪水很低，就算做了很久，薪水還被侷限。」
此話一出，便慘遭面試官洗臉「你心態沒有改變，設計跟美編本來就是商業化的東西，自己工作上心態要轉換。」不僅如此，當她被詢問「上個工作怎麼會離職？」她也老實表示「因為未來有規劃要組成一個家庭，希望能有規律的工作時間」，讓她事後焦慮直呼「天哪！他肯定會想，所以是進來之後要直接請婚假然後產假嗎？」
文末原PO就崩潰直喊，「我覺得我根本吃了誠實豆沙包，毫無說話的藝術，後面我雖然就沒那麼喘了，但是所有之前面試的水平都沒有，整個很失控，我的優勢完全沒有表達出來，卻一直無限放大自己的缺點，我不敢相信，自己做服務業銷售工作這麼久，為什麼還有這些失誤⋯⋯？」她也表示，此次面試讓她對自己失望到極點，也更加沒自信。
貼文曝光後，隨即引來許多網友紛紛留言，「天啊！妳直踩面試底線耶！你都說到面試官最不想聽到的答案，其實也是蠻厲害的。其實面試就是一場溝通跟交流而已，不用在那邊大失眠or難呼吸啦」、「失誤有點多阿」；但也有人安慰「覺得不用過於自責，面試也是挺看緣分跟運氣的，還有面試官的個人喜好，說不定他就愛這麼誠實的人也說不定」。（編輯：陳雅雲）