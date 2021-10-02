想現省千萬買法拍車？內行揭「3理由」苦勸：要考慮清楚
法拍車對於不少人來說，是能簡單入手豪華跑車的方式，近年來有越來越多的民眾想買法拍屋或法拍車，卻往往因為不知道如何投標或對法律程序不清楚而卻步，加上無法試車詳細車況不確定，日前就有民眾好奇，如果有錢是否會願意購買法拍車，話題曝光後也引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 17:04:30
日前在社群論壇《Dcard》汽車版上一名男網友發文討論到，自己常在新聞上看到檢察官查扣名車，像是法拉利、瑪莎拉蒂、BMW、賓士等等，皆以比市面價格還低的方式拍賣，「像這次的法拉利，新車價要價1761萬，最低投標價為646萬元，得標者以690萬元標下，如果有錢想買一台跑車來開，這樣應該是超級划算的吧！」。
原PO表示，從新聞得知全台只有26個人參與競標，比自己想像中少很多，不過這些車子本身可能會有一些稅、車貸、欠的費用沒繳得算入成本，加上不能試車，詳細的車況不明瞭，總是有些卻步，因此好奇發文提問。文章曝光後引發不少討論，其中就有網友認為「感覺要車商才有能耐吧」、「撿不到便宜的啦，一堆二手車商都會去標，如果被你標到代表他們也沒利潤可言了」、「正常情況是690萬標到，然後車子還有1000萬的貸款，還是買新車比較爽」、「沒有熟識的門路代書等等，就別碰法拍了」。
不過也有內行人以3個理由勸退原PO，網友分析其中兩點「不會，因為第一感覺就很差了，買一個罪犯開過的車，感覺很糟；第二是這些人通常都只是有錢去買這樣的產品，但不一定會珍惜使用這些產品，所以車況不得而知」，另外也有內行補充第三點容易買得起養不起，「說句老實話，除非月入真的很高，否則買這些跑車、名車，或是追那些耗油的熱門車款，真的沒必要，Hybrid跟電動車才符合一般人的預算」（編輯：楊智傑）