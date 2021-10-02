工程師嗆HR薪水過高！內行揭「背後關鍵」打臉：太天真了
有位在科技業工作的工程師認為，自己公司的人資上班時間都在聊天滑手機，讓他看不下去直呼「真不懂HR憑什麼領40K？到底有什麼產值？」一竿子打翻一船人式的提問，掉出許多內行人打臉，解釋人資這工作也自有其專業之處，反酸原PO「你看得太天真了！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 17:22:21
原PO在Dcard發文，開門見山就詢問大家「HR薪水是不是太高了？」認為自己公司的HR超級悠閒，每天都要叫兩次Uber eats，一次中餐、一次下午茶，還不時看到她們在茶水間聊天，讓原PO不滿直呼「HR除了比行政助理更會壓榨勞工之外，到底有什麼產值？一個高中輟就能當的職位，憑什麼領這麼高的薪水？」
原PO最後的提問儼然是針對所有HR的質疑，許多內行人紛紛跳出來解釋，「等你在社會上工作多年，就會知道為什麼有些部門看起來很閒，但薪水卻領得比你想像中還高。因為人家還沒秀出來的專業你沒看到。你看得太天真了，每一個職位都有他的辛苦」、「HR就是溝通能力很強的人，能摸清老闆要什麼人才再去透過自己能力判斷找到公司要的人，這個聽起來很簡單，但有能力吃得開不多」、「你知道HR是公司第二命脈嗎？處理薪資結構、人事品質、公司選才第一線，還要面對老闆跟員工之間的薪資角力，如果看不過的話可以去試著面試看看」、「你自己眼界小，看到、遇到的都是八卦人資，不代表真正專業的人資不值這個錢啊？對人的掌握難度不比機器簡單，甚至正因為面對的是人，所以更會需要處理千奇百怪的問題」。
不過也有不少網友認為還是要看情況，「我是覺得專業人資是可以值這個薪水的，但顯然貴公司的不是，然而也是因為有這些類型的人資，才會讓人看低人資的工作，更是有一堆公司完全不重視人資，還硬要跟行政職放在一起要求兼職又低薪」、「hr是門專業，問題是很多hr都不專業」、「我們公司人資也超閒啊，整天坐在位置上發呆，而且還一點都不專業」。（編輯：倪浩軒）