布丁「隱藏設計」超不起眼！超神功能曝 網愣：現在沒了
近年來甜點樣式越來越多元，除了產品本身得足夠吸引人外，若在設計包裝上充滿巧思或足夠吸睛也會影響消費者產生購買的慾望，而「布丁」在台灣就以花朵狀塑膠盒深植人心，不過你有發現過其實盒裝布丁底部會有根塑膠突起物嗎？這個不起眼的「腳」設計其實背後可有個神祕功能與歷史！
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 17:16:15
日前有網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，他記得布丁盒底部都會有根「腳」，若是想把布丁倒扣出來吃，只要把那根「腳」掰斷，布丁就會順暢掉下來，但他在吃布丁時，卻發現那根「腳」消失了，於是好奇詢問老婆，對方卻笑說「本來就沒有腳」，讓他困惑的說「明明有根腳啊！」。
對此，臉書粉專《就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識》日前就解釋了布丁「長腳」這個隱藏設計的背後神秘起源，其中就提到1960年代布丁在餐廳的銷量非常好，杯裝布丁在超市銷量卻乏人問津，原來是超市布丁當時只能用湯匙挖得亂七八糟，無法裝盤看起來美觀又好吃，於是才設計了這個布丁盒的「腳」，只要將其折斷，空氣就會流入包裝內，讓布丁更容易倒出來。
不過文章曝光後也讓許多不知道的網友紛紛驚呼「我布丁吃這麼多年沒看過欸！這是什麼都市傳說？」，許多過來人則紛紛表示「以前台灣的布丁好像也有，後來就沒了！」、「現在只能稍微把殼壓變形讓空氣跑進去了」、「原來是這樣用，小時候弄斷後，就直接往下流」，另外也有老饕歪樓笑稱「這個我很小就知道了，但是比較大的問題是，每次吃布丁的時候就會忘記那邊有一個機關」。（編輯：楊智傑）