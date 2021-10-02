女搭捷運「突多領一筆錢」！查出真相乘客全跪：完全不知
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有一名女網友搭乘台北捷運時，竟發現電子票證內的金額增加，查詢到原因後，便她震驚直呼「還想說是哪個小天使這麼感人！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 17:23:48
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，震驚表示「只有我不知道，捷運有回饋金嗎？」她透露持有的電子票證近日明明沒有儲值現金，裡面的錢卻突然變多，「還想說是哪個小天使這麼感人，一問之下才知道，原來有回饋金，正好我上個月很常坐捷運，所以回饋不少」。
貼文曝光後，也引來不少乘客留言熱議，「我也不知道...花蓮沒有捷運...」、「傳說中的大量用戶！？」對此，原PO也回應自己並非很常搭乘解運，表示「只是正好上班需要坐捷運」。
事實上，根據台北捷運官網表示，自2020年2月1日起實施「臺北捷運常客優惠方案」，乘客持電子票證搭乘捷運以全票票價扣款，就能於票卡累積搭乘次數及搭乘金額，且依每卡每月累計搭乘次數，決定現金回饋比例，並依累計搭乘金額，計算回饋金，而當月回饋金計算方式為「前月累計搭乘金額×現金回饋比例（尾數不滿1元者，按四捨五入計算）」。（編輯：陳雅雲）