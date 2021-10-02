洗衣機想多裝「1功能」！行家一面倒全讚：後悔沒早點買
不少家庭都有一台洗衣機，近年來功能越來越多樣，除了一般洗滌效果，近年不少品牌都陸續推出脫水、烘衣等功能。對此，就有一名網友指出，想將家中的洗衣機更換成擁有「洗脫烘」的款式，但他坦言「不過周邊朋友都說買洗脫烘會後悔」而相當猶豫，但就有一票行家反而大讚直呼「後悔沒早點買！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 18:03:08
原PO於PTT八卦板上發文，表示「最近變得很懶，連曬衣服都懶」，讓他突然起了念頭，想將家中的洗衣機更換成「洗脫烘」款式，但他也好奇詢問「還是直接買一台烘衣機就好？但每次洗完衣服還要拿去烘也覺得好麻煩欸！不過周邊朋友都說買洗脫烘會後悔，現在的技術應該有進步了吧？」
貼文曝光後，隨即引來一票行家大讚，「買了之後真的很後悔，後悔沒有早點買，真的爽」、「千萬不要，買了以後都不想曬衣服了」、「超好用，可以看天氣選擇，洗脫或洗脫烘」、「我買了不後悔，太省事了」、「出門前丟下去洗脫烘，回來就可以收了，方便！而且衣服烘過會很鬆軟，不像曬太陽硬硬的」、「單身工作忙的話買了絕對不後悔，晚上回家全丟洗衣機不用管早上就能穿」。
但也有人持不同看法，「瓦斯烘衣機效果比較好，而且費用相對便宜」、「單獨烘衣機好，遇到床罩跟被單要烘就知道」、「分開買，別買一起的，一起的就是廢」、「像我是有分工作服（髒），一般運動家居（乾淨），我就分開買，乾淨的洗完拿去烘，髒的可以繼續洗」。（編輯：陳雅雲）