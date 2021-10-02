二手iPhone該給蘋果舊換新？果粉曝關鍵認了：自己賣太虧
每到了蘋果秋季發表會後，推出最新iPhone系列新機，就會掀起一波脫手舊機的換購潮，上（9）月中旬推出全新iPhone 13系列新機，也吸引了不少果粉打算脫手上代iPhone，加減補貼換新機的預算，許多人更開始在臉書買賣社團發照轉售。不過有多年果粉就好奇，與其花時間與買家溝通，「手機直接給蘋果回收是不是比較好？」，話題曝光後也引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 18:06:31
這名網友日前在PTT的iOS版上提到，自己本身是用iPhone11 Pro Max，而在全新iPhone 13系列新機推出後，打算入手一支全新的iPhone13 Pro Max，不過將二手機放在網路賣也遇到不少奇葩買家，「有的是一直改時間要看手機，有的是到現場才說顏色不喜歡」，這也讓他無奈提問「請問是不是直接給蘋果舊換新比較好呢？」。
原PO經歷曝光後也釣出許多果粉回應，其中就有過來人坦言算上時間考量、交通和來回溝通的成本，沒辦法及時脫手的確相當勞心勞力，倒不如直接拿到蘋果舊換新比較划算「自己賣的價格較優，但你就要承擔這些問題」、「對啊有一些買家真的糾結，要買不買的浪費時間」、「以前幫自己跟家人賣過4隻二手，買家都很乾脆，但事前開回收價根本白目，很多人來信問東問西又狂殺價，真的很浪費時間又影響心情」、「真的回收比較省時省事，不一定要為了一兩千煩心吧」。
另外也有果粉點出拿給蘋果舊換新的優勢「蘋果光回收不看外觀的刮傷跟電池健康度就有優勢了」、「前兩天問A13店員，他說基本上只要正背面沒有破，小刮傷無所謂」、「這次找店家回收跟自賣價沒差多少，時間更自由，配件還可以留著用，更不用收到一堆「XXXXX可以嗎」的信，以後都找店家或蘋果回收就好」，另外也有網友建議可以詢問通訊行的行情價，往往會比賣給個人優惠「問看看通訊行吧」、「建議別賣個人，直接多問幾間通訊行，很好賣」。（編輯：楊智傑）