認識女生該秀薪水？純情男不解 眾全力推：不用浪費時間
在異性相互認識之前，雙方總會先進行了解，若是有符合自己標準的條件，才有可能有下一步的發展，而近日就有一位純情的男網友在網路上表示疑惑「在剛認識女生時是不是該秀薪水？」沒想到眾人就一致力推，直言「不用浪費時間了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 13:52:46｜2021-10-03 14:00:42
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「被剛認識的女生問薪水」的文章表示，「剛剛在網路上認識一個女生，職業是護理師，聊沒幾句，她就說他一個月包括輪班、加班費，大概是五萬元」，甚至更反問原PO的薪水，這讓不用加班輪班、一個月薪水只有38000元的原PO非常不知所措，更擔憂「如果照實講，她會理我嗎？還是說我薪水雖然比較低，但我爸媽有給我一棟士林區的公寓，價值2400萬，無任何房貸，這樣有加分嗎？到底要怎麼回答啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而眾人們紛紛一至留言表示「對方都講了，你就講啊」、「如果對方在意，你現在不講，以後遲早知道，還不是一樣分手，倒不如一開始就沒結果，不用浪費彼此時間」、「雖然人的價值不可以從薪水來看，但這女生至少先自報條件，而不是只問對方條件，我覺得老實講是可以的」、「直接說沒關係啊，你也可以提你的需求，直接打槍護理師不符合你的價值觀就好」。（編輯：王柏文）