為何「台灣新房」很搶手？過來人點出背後關鍵：真要買對
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但也有人認為買房因為要背負房貸壓力太大所以不斷租房。而近日就有網友在網路上表示「為何『台灣新房』很搶手？」沒想到就有過來人點出了背後的關鍵，直言「真的要買對」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 14:32:07
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼一定要買新房子？」的文章表示，「我最近調查了一下身邊友人，女生都偏愛新房，甚至有些會堅持如果不是新房子、第一手住進去的話，乾脆不要買了；男生是 都可以，新房子很好，舊的也OK」，因此這也讓原PO非常不解「明明舊屋可以享有較小的公設比、較好的地點以及CP值較高，公設除了警衛、收信、垃圾集中以外，其他都沒用，即使這麼多缺點，為什麼還是有人堅持要新的？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
過來人紛紛點出背後關鍵在於「屋齡的耐震度」，「921前建的你敢買？」、「台灣的舊房真的很破爛、雜亂無章」、「921後的再買，921前耐震結構有問題，舊房修繕費不算，光煩就煩死你」、「看來你很相信台灣的建商房子可以撐40年，也相信台灣房子很耐震 經常搖幾次不會倒，也相信台灣的工地施工，真是感動」、「新房可以住3、40年阿」、「舊的光是基礎工程翻修根本沒比較划算，有錢當然買新的」。（編輯：王柏文）