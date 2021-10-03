下樓梯「找嘸台階」！奇葩設計惹網笑翻：矇眼走還比較穩
室內裝潢是一門很深的學問，但有時還是會出現一些奇葩裝潢與設計，讓人看了相當傻眼。對此，《奇葩裝潢分享中心》就分享網友的投稿，稱是「不小心會摔死的樓梯」，沒想到貼文一出，就吸引5千多名網友按讚，也笑說「這根本是天國的階梯」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 16:19:56
《奇葩裝潢分享中心》在粉專上貼出網友投稿的照片，只見拍攝者穿著黑色夾腳拖，站在樓梯上的其中一階，然而這個樓梯的地毯花紋，卻是灰色系的寬條紋，令他看得眼花撩亂，也很難找到下一階在哪裡，因此才投稿說「您好，我要投稿不小心會摔死的樓梯」。
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「到底要踩哪裡啦」、「可以吊銷這個設計師的牌照嗎」、「我沒有看到樓梯，我只有看到溜滑梯」、「從小就很怕這種樓梯，感覺大步一點就可以練就無敵風火輪了」、「收錄於魷魚遊戲第二季」、「矇眼都走的比較穩系列」、「別試著理解…去感受」。
另外，也釣出苦主回憶，「這種樓梯我走過，真的要走超慢」、「我走過，走得眼花撩亂、心驚肉跳」。不過，就有網友透露「我以前工作的飯店樓梯就是類似的花色，其實不看花色走就不太會跌倒，因為階梯的間距實際上都還蠻低的」，還有人認為「這設計其實很棒，讓你下樓梯格外細心，降低意外發生率」。（編輯：許智超）