她狂投履歷全未讀！人資揭殘酷真相：遇2情況恐進黑名單
不少公司都會在徵才網站上貼出職缺，還會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才，若求職者符合職缺條件，便會投遞履歷，希望能藉此獲得面試機會。不過，就有一名女網友表示投了許多履歷都沒被讀取，讓她心寒詢問「問這樣代表HR是一直都沒看嗎？還是要繼續等下去？」對此，就有一名人資揭開真相，表示遇到2種情況要小心會進黑名單。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 16:46:40
原PO於Dcard上發文，表示自己前陣子投了履歷，過了5天後仍然沒被公司讀取，「不只投了一家公司，總共投了6家到現在都是沒有已讀」，這便讓她不解詢問「請問這樣代表HR是一直都沒看嗎？還是要繼續等下去？？謝謝大家」。
問題一曝光，隨即引起眾人熱議，「很正常 我投71家，36家未讀」、「很正常，不用糾結，投了7.80家，已讀的不到一半，很多是反正付費了就掛著或根本也沒那麼急著要人，公司真的缺人就一定會處理了」、「我最近投的幾間也都一樣，而且明明公司每天也都更新職缺」、「之前打工還有半年之後寄面試通知給我的，很想要那份工作就打過去最快」。
其中就有一名自稱是人資主管的網友解答，表示公司開職缺有4種原因「1.真的缺人；2.單純打廣告把職缺掛著；3.單純搜集履歷；4.我無聊想開職缺來玩」，他指出如果遇到第二、四種，基本上人資是不會打開來看的，「如果你打電話去，大概會得到，好的我們再請人資部門那邊留意一下，謝謝。於是你不放棄，多打幾次，結果就變成公司的黑名單了XD」。（編輯：陳雅雲）