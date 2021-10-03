去鑽石公園尋寶！她隨手撿「4.38克拉黃鑽」 幸運原因曝
美國阿肯色州的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）是世界上唯一開放的含鑽石場地，只要買門票就能進入尋寶，因此吸引許多民眾來試手氣。近日，就有一對夫妻買門票進場，沒想到不到一個小時，就發現一顆4.38克拉的黃色鑽石，而園方也解釋夫妻幸運的原因。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 17:49:45
綜合外媒報導，美國一名女子諾琳（Noreen Wredberg）和老公麥克（Michael Wredberg）退休後經常旅行，也到處參觀國家公園。她表示，幾年前在電視看到這個公園，雖然知道自己距離太遠，但還是必須來一趟，於是夫妻倆就在9月23日，買門票進園區尋寶。
怎料，諾琳進場約40分鐘後，發現一條通道的地面有閃閃發光的東西，但當時還不知道那是鑽石，只因為它乾淨又有光澤，才會把它撿起來，之後將這顆閃亮的石頭交給老公，一起帶到公園裡的鑑定中心。主管用顯微鏡檢視後才知道，那是顆重達4.38克拉的黃色鑽石，這個結果讓她們又驚又喜。
園方解釋，夫妻倆來的時間非常適合，因為他們有定期鬆動土壤、整理園區，再加上鑽石沒有靜電、重量，所以不容易被汙垢覆蓋。雖然前幾天一直下雨，但他們到訪的那天太陽出來了，土壤也已經乾了一點，「當雨水沖刷出一顆大鑽石，等到太陽出來，它的反光就會很容易被看到」。
由於鑽石發現者可替鑽石命名，諾琳決定用老公的小貓名字「露西」，替這顆黃鑽取名，但她還沒想好要怎麼處理這顆黃鑽，「我不知道它價值多少錢，這對我來說是全新的經驗」。報導也補充，諾琳的黃鑽是園區歷年來發現的第3大鑽石，今年已經有258顆鑽石在鑽石坑公園被發現，總重量超過46克拉。（編輯：許智超）