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翻出20年前的經典！他秀NOKIA「2機王」全震驚：有錢象徵

▲有網友分享，近20年前的NOKIA經典神機，讓其他網友看了相當驚訝。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享，近20年前的NOKIA經典神機，讓其他網友看了相當驚訝。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-03 19:27:31

現代科技不斷發展，人手一機的情況已經見怪不怪了，各大廠每每發布新型號，也總是引發3C迷搶購熱潮。不過，就有網友秀出近20年前的NOKIA「機王」，並笑說「原來以前自己是個富二代」，貼文一出也引起網友討論。

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原PO在《爆廢公社公開版》貼出一張照片，表示他剛翻到這兩支已經過時的手機，才忽然發覺，在一堆人拿「BB CALL」的年代，他卻拿著熱門的NOKIA旗艦機，因此忍不住笑說「以前以為自己是個敗家子，其實是個富二代」。

▲網友立刻認出，這兩支手機分別是「NOKIA 8810」、「NOKIA 8850」，忍不住驚呼「當年有錢人的象徵」。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲網友立刻認出，這兩支手機分別是「NOKIA 8810」、「NOKIA 8850」，忍不住驚呼「當年有錢人的象徵」。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文曝光後，網友立刻認出，照片中的手機分別是「NOKIA 8810」、「NOKIA 8850」，紛紛留言驚呼「最有質感的8850」、「好懷念的滑蓋」、「這手機當年很好用，喜歡+1」、「我以前超級愛8850系列」、「那個時代的手機們都好有特色」、「我曾經也有一支，直立放桌上，震動來電還會旋轉」。

對此，還有內行的網友透露，「這是當年表現行情的標準配備」、「8850在當時算是有錢人的玩具」、「以當時的幣值來算8850至少是現在的5萬多」、「這支當年比iphone 13貴」、「當年遙不可及的手機」、「這兩隻在當時是有錢的象徵」。此外，也有人糾正原PO，「這2支在走的時候，BB CALL應該已經消失了」。（編輯：許智超）

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