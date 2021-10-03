翻出20年前的經典！他秀NOKIA「2機王」全震驚：有錢象徵
現代科技不斷發展，人手一機的情況已經見怪不怪了，各大廠每每發布新型號，也總是引發3C迷搶購熱潮。不過，就有網友秀出近20年前的NOKIA「機王」，並笑說「原來以前自己是個富二代」，貼文一出也引起網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 19:27:31
原PO在《爆廢公社公開版》貼出一張照片，表示他剛翻到這兩支已經過時的手機，才忽然發覺，在一堆人拿「BB CALL」的年代，他卻拿著熱門的NOKIA旗艦機，因此忍不住笑說「以前以為自己是個敗家子，其實是個富二代」。
貼文曝光後，網友立刻認出，照片中的手機分別是「NOKIA 8810」、「NOKIA 8850」，紛紛留言驚呼「最有質感的8850」、「好懷念的滑蓋」、「這手機當年很好用，喜歡+1」、「我以前超級愛8850系列」、「那個時代的手機們都好有特色」、「我曾經也有一支，直立放桌上，震動來電還會旋轉」。
對此，還有內行的網友透露，「這是當年表現行情的標準配備」、「8850在當時算是有錢人的玩具」、「以當時的幣值來算8850至少是現在的5萬多」、「這支當年比iphone 13貴」、「當年遙不可及的手機」、「這兩隻在當時是有錢的象徵」。此外，也有人糾正原PO，「這2支在走的時候，BB CALL應該已經消失了」。（編輯：許智超）