排骨湯別只配蘿蔔！媽「一招」清爽又甘甜：小孩最愛喝的
台灣湯類料理十分多樣，其中排骨湯是不少家庭和餐廳常見的美食之一，而許多人都會將排骨湯加入蘿蔔、玉米，以此豐富湯頭的味道。不過，就有媽媽改加「一種食材」，沒想到讓小孩瞬間愛上，立馬將湯全喝光。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 23:03:56
原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示自己是第一次煮金針花排骨湯，沒想到湯品一端出後，竟然被小孩全部喝光，「我猜他們是喜歡嚐鮮，常出現在餐桌上的他們就興趣缺缺了，開動囉」。不僅如此，她還在留言區透露「我兒子說他在學校喝過，他喜歡喝，我才知道原來他像我」。
貼文曝光後，隨即引來不少網友大讚，「那個湯好讚」、「金針的湯頭是很讚的」、「我常煮這湯欸」、「這湯好喝」、「我昨天看到新鮮金針花好想買，可想到滿滿的冰箱就縮了，每次想吃都只能買到乾燥的啦 」、「看起來很可口」、「菜色感覺很陽光！」
另外，也有內行人給出建議，「請間是用乾的還是新鮮的，下次如用乾的，泡好後可以請小朋友幫忙打花結。給小朋友當小幫手，一定會很高興，因自己有參與完成一道菜，值得鼓勵哦」、「金針乾我都買花蓮產，沒燻硫磺的，買回來用塑膠瓶或保鮮袋冷藏，一次買3斤左右就吃很久。沒加工的它顏色較土黃色沒那麽漂亮。加葱清炒鮮品也好吃。」（編輯：陳雅雲）